Twitch z dwukrotnie większą liczba odbiorców - wszystkiemu winien koronawirus!

Ludzie pozostali w swoich domach i oglądają transmisje na Twitch'u.

Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa w wielu krajach zamknięto szkoły, zawieszono wszystkie imprezy kulturalne oraz wydarzenia sportowe. Działania te przyczyniły się do znacznego wzrostu popularności e-sportu. Konsumenci stwierdzili, że jest to świetne rozwiązanie, aby spędzać czas podczas panującej pandemii COVID-19.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez samego Twitch'a zgromadzonymi przez eSports Charts oglądalność w marcu wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z identycznym okresem w ubiegłym roku. W ciągu ostatniego tygodnia Twitch posiadał średnią oglądalność na poziomie 2,2 miliona widzów, podczas gdy w lutym oraz marcu 2018 roku było to średnio 1,18 miliona widzów.

Dzięki witrynie TwitchTracker wiadomo, że najpopularniejszą grą dla streamerów na Twitch'u jest League of Legends. Na kolejnych pozycjach uplasowało się Fortnite oraz Grand Theft Auto V. Strona internetowa informuje, że w ciągu ostatniego tygodnia widzowie spędzili łącznie 28264690 godzin oglądając rozgrywki z League of Legends.

Ogromny wzrost oglądalności Twitch zawdzięcza Włochom, gdzie zamknięto szkoły oraz większość miejsc pracy. Według lokalnego operatora Telecom Italia analitycy zauważyli 70 procentowy wzrost ruchu w internecie.

Pandemia koronawirusa to ogromny sprawdzian dla światowego internetu. Ponieważ coraz więcej osób spędza czas w domu oraz zmuszanych jest do pracy zdalnej ruch internetowy wzrósł o 29 procent w porównaniu do tygodnia sprzed dwóch miesięcy. Informacja ta została podana przez Akamai. Największe wzrost wykorzystania internetu zanotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynosi on 19 procent. Z internetu zaczęły korzystać intensywnie również Indie, Japonia oraz Australia.

Obecnie największe firmy inwestują w rozwiązania chmurowe, aby pozwolić swoim pracownikom na pracę zdalną. Dodatkowo część konferencji, które zostały odwołane odbywają się jako transmisje online. Wszystko to doprowadza do stałego zwiększania obciążenia sieci.

Źródło: wccftech.com