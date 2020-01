Twitter opublikował listę najpopularniejszych gier w 2019 roku

W 2019 roku na Twitterze pojawiło się ponad 1,2 miliarda wiadomości związanych z branżą gier wideo. Serwis właśnie opublikował dokładne dane.

To oczywiste, że popularne serwisy społecznościowe gromadzą różnego rodzaju informacje, zarówno w celach komercyjnych, jak i statystycznych. Tym razem, włodarze Twittera postanowili podzielić się danymi dotyczącymi branży gier wideo. Nie obyło się bez sporych zaskoczeń.

Wydawało by się, że najczęściej „tweetuje się” o największych produkcjach, tymczasem takie tytuły, jak FIFA, Call of Duty, czy Grand Theft Auto znalazły się poza czołową dziesiątką najpopularniejszych gier na Twitterze. Największym zaskoczeniem jest pierwsze miejsce na liście. Mobilna gra fantasy Fate/Grand Order wyprzedziła takie marki, jak Fortnite czy Final Fantasy, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce.

Z roku na rok, e-sport zyskuje coraz większą popularność, a największe turnieje przyciągają miliony zainteresowanych. W ubiegłym roku dużo mówiło się o Światowych Mistrzostwach League of Legends, które zdecydowanie wyprzedziły konkurentów w klasyfikacji imprez e-sportowych. Natomiast najpopularniejszym zespołem okazał się FaZe Clan, który pokonał dotychczasowych gigantów, jak Cloud9, Team SoloMid i Fnatic.

Branża gier to przede wszystkim ludzie, a co za tym idzie – imprezy i wyjątkowe osobowości. Wśród tych pierwszych prym wiodły targi E3 oraz The Tokyo Game Show i The Game Awards. Jeśli chodzi o najczęściej omawianą „osobowość” związaną z grami, największe powody do radości ma Tyler "Ninja" Blevins, amerykański streamer i gracz e-sportowy. Dużym zaskoczeniem jest brak w pierwszej dziesiątce Felixa "PewDiePie" Kjellberga, który w zeszłym roku wzbudzał spore zainteresowanie mediów (choć głównie za sprawą licznych kontrowersji) i może pochwalić się ponad 100 milionami subskrypcji w serwisie You Tube.

Rok 2019 przyniósł 20% wzrost popularności tematu gier na Twitterze. Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się nie mniej interesująco, możemy się zatem spodziewać, że następne zestawienie przyniesie równie intrygujące wyniki.

źródło: blog.twitter.com