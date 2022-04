Twitter pracuje nad przyciskiem edycji! Wkrótce testy dla użytkowników Twitter Blue

W demonstracyjnej wersji aplikacji Twitter, gdzie testowane są najnowsze aktualizacje przed wypuszczeniem ich do stabilnej wersji, użytkownicy są w stanie kliknąć na przycisk szczegółów tweeta, aby zobaczyć opcje "Edytuj Tweet".

Na razie nie ma żadnych szczegółów, jak działa przycisk edycji i jak długo tweety mogą być edytowane, a także czy istnieją historie wersji danego tweeta. Platforma planuje dostarczyć te informacje w późniejszym terminie.

Zobacz również:

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll ????



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.