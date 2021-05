Twitter przedstawia nowy sposób wspierania ulubionych profili

Użytkownicy Twittera od teraz będą mogli wspierać swoich ulubionych twórców poprzez wysyłanie napiwków, poza zwykłym retweetowaniem lub polubieniem postu.

Nowa funkcja Tip Jar umożliwia wysyłanie pieniędzy za pośrednictwem Twittera zamiast korzystania z serwisów PayPal lub popularnego za granicą Venmo.

Słoik na napiwki konta można włączyć za pomocą ikony obok przycisku Obserwuj na stronie jego profilu.

Stuknięcie ikony spowoduje wyświetlenie listy usług płatniczych lub platform, które zostały włączone na danym koncie. Usługi obecnie obsługiwane przez Twittera obejmują Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal i Venmo.

Dostępność usług płatniczych będzie się jednak różnić w zależności od regionu. W przypadku Androida napiwki można wysyłać również w Spaces.

