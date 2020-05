Twitter w końcu z zaplanowanymi Tweetami!

Twitter w końcu posłuchał się użytkowników. Twórcy jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych poinformowali, że narzędzie otrzymało właśnie możliwość wysyłki zaplanowanych tweetów. W chwili obecnej rozwiązanie działa jedynie w przeglądarkowej wersji Twittera, ale wkrótce powinno pojawić się także na smartfonach.

Aż do dziś w celu wysłania tweeta w danym momencie użytkownicy musieli korzystać z rozwiązań firm trzecich, takich jak Buffer czy TweetDeck. Od teraz planowanie wysyłki tweetów dostępne jest bezpośrednio w natywnej wersji aplikacji na komputery. Zaplanowanie udostępnienia możliwe jest po kliknięciu w ikonę kalendarza na dole okna edytora.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal