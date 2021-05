Twitter wprowadza funkcje premium - poznaliśmy cenę!

Twitter rozważa wprowadzenie funkcji premium dla użytkowników gotowych opłacać miesięczną subskrypcję.

Aplikacja Twitter

Ostatnio pisaliśmy, że Twitter pracuje nad usługą wspierania ulubionych użytkowników. Tym razem, zostaliśmy poinformowani, że platforma pracuje nad kolejną usługą, która będzie oferować funkcje premium za odpowiednią cenę. Nie obejmuje to jednak funkcji takich jak wspomniany Tip Jar, Twitter Chirp i obsługi przeglądania obrazów bez przycięcia na urządzeniach mobilnych, które firma już testuje i udostępnia publicznie. Nowy raport podaje, że nadchodząca usługa subskrypcji platformy będzie się nazywać Twitter Blue.

Jane Manchun Wong, która wypracowała sobie niezłą reputację, jeśli chodzi o ujawnianie nadchodzących funkcji, nad którymi pracuje Twitter, twierdzi, że model subskrypcji będzie kosztować 2,99 USD miesięcznie i obejmować przynajmniej dwie nowe funkcje premium, z których pierwsza to Cofnij Tweety, a druga to Kolekcje. Funkcja Cofnij Tweety daje kilka sekund na cofnięcie tweeta, zanim zostanie on opublikowany publicznie. Jest to podobne do tego, jak Gmail opóźnia wysyłanie wiadomości e-mail przez kilka sekund po naciśnięciu przycisku „wyślij”. Tymczasem Kolekcje umożliwiają tworzenie zakładek i kategoryzowanie tweetów w strukturach opartych na folderach.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Wong zasugerowała również warstwowy model subskrypcji, co oznacza, że ​​użytkownicy, którzy płacą więcej, otrzymają więcej możliwości. Przykładem może być dodatkowa opłata za całkowite usunięcie reklam z platformy. W tym celu Twitter nabył również Scroll, usługę subskrypcji, która usuwa reklamy z serwisów informacyjnych jednocześnie wspierając je finansowo. Należy jednak zauważyć, że żadna z powyższych informacji nie została potwierdzona ani formalnie ogłoszona.