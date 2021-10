Twitter z nową funkcją ostrzegania przed burzliwą rozmową

W swojej walce o prywatność społeczną, Twitter ogłosił, że zaczął testować nową funkcję. Miałaby ona pozwolić ludziom dowiedzieć się zawczasu, czy warto angażować się w daną rozmowę, która może okazać się dość burzliwa i niewarta uwagi.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1