Two Point Hospital - duchowy spadkobierca Theme Hospital trafi na konsole jeszcze w tym roku!

Po niemal roku od premiery na PC, Two Point Hospital zmierza na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Two Point Hospital to dzieło studia Two Point, które składa się z byłych pracowników takich firm jak Bullfrog czy Lionshead. Część z nich miała okazję pracować przy kultowym Theme Hospital. Nic zatem dziwnego, że wydana w zeszłym roku gra strategiczna Two Point Hospital była często określana mianem duchowego spadkobiercy Theme Hospital.

Wydanie PC-towe Two Point Hospital zostało docenione zarówno przez graczy, jak i recenzentów. Twórcy musieli być na tyle zadowoleni z wyników sprzedaży, że właśnie poinformowali, iż już w tym roku gra trafi również na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Two Point Hospital pozwala nam wcielić się w rolę dyrektora niezwykłego szpitala, w którym to musimy dbać nie tylko o dobro pacjentów, ale również o stały rozwój naszej placówki i jej dobrą kondycję finansową. Twórcy zapewniają, że wersja przeznaczona na konsole doczeka się licznych zmian, szczególnie dotyczących sterowania i interfejsu, tak aby bez względu na wybraną platformę gracze mogli bawić się przy Two Point Hospital tak samo dobrze.

Two Point Hospital zadebiutuje na konsolach obecnej generacji pod koniec bieżącego roku. Konsolowe wydanie gry zostanie wzbogacone o wszystkie wydane do tej pory aktualizacje i rozszerzenia. Polski wydawca gry - firma Cenega, zapewnił, że już w dniu premiery otrzymamy wersję z polskimi napisami.