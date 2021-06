Twój Apple Watch może zamienić się w zegar nocny

Apple wypuszcza nową stację dokującą NightWatch, która sprawi, że Twój zegarek zamieni się w świecącą kulę przy łóżku.

NightWatch to połączenie stacji ładującej, szkła powiększającego i wzmacniacza akustycznego. Zmienia on tryb nocny zegarka w prawdziwy budzik z funkcją dotknij, aby wybudzić. NightWatch powiększy ekran Twojego zegarka, ułatwi odczytywanie informacji oraz wzmocni jego dźwięk. Składa się z jednego bloku polerowanego lucitu o lustrzanym wykończeniu, do którego musisz podłączyć własną magnetyczną ładowarkę od Apple Watch. Przejrzysty jak woda ekran, ma reagować na każde szturchnięcie i być kompatybilny z wszystkimi seriami Apple Watch.

To zdecydowanie ciekawy gadżet dla osób, które niekoniecznie chcących korzystać z funkcji śledzenia snu przez zegarek umieszczony na nadgarstku. Ze stacją NightWatch można poczuć się bardziej retro, ale w nowoczesnym wydaniu.

Stacja dostępna jest już w przedsprzedaży na stronie internetowej NightWatch, a w przyszłym tygodniu pojawi się na Amazonie.

Źródło: theverge.com