Twój Galaxy S22 się przegrzewa? Znamy szokujący powód

Smartfony Samsung Galaxy - i ogólnie urządzenia z systemem Android - stały się szalenie wydajne. Debata na temat układów Exynos firmy Samsung i Snapdragon firmy Qualcomm wydaje się nie mieć końca, co może prowadzić do zdrowej konkurencji.

Fot. Samsung

Niezależnie od tego, które rozwiązanie jest lepsze - Snapdragon czy Exynos - oba borykają się z podobnymi problemami. Ponieważ problemy te występują zarówno w chipsetach produkowanych przez Samsunga, jak i TSMC, niektórzy obserwatorzy branży (dzięki uprzejmości Business Korea) twierdzą, że głównym problemem jest konstrukcja układów firmy ARM.

Chipsety dla Androida, takie jak te oferowane przez Samsunga i Qualcomm, trudniej kontrolują zużycie energii i temperaturę. Pracują one w wyższej temperaturze, co prowadzi do szybszego spadku wydajności i większego zużycia energii.

Zobacz również:

Fot. Samsung

Zarówno chipsety Exynos, jak i Snapdragon wykorzystują układy ARM ISA (Instruction Set Architectures). ISA to abstrakcyjny model, który definiuje sposób sterowania procesorem przez oprogramowanie. Stanowi interfejs między sprzętem a oprogramowaniem i określa, co procesor może robić i jak wykonuje swoje zadania.

Jednak układy Apple także bazują na ARM ISA, podobnie jak układy SoC Exynos i Snapdragon stosowane w urządzeniach z systemem Android (jednak iPhone'y nie cierpią tak bardzo, jak wiele urządzeń z systemem Android). Co więc się dzieje? Jakim cudem układ ARM może być przyczyną problemów z nagrzewaniem się i zużyciem energii, z którymi boryka się wiele smartfonów z systemem Android, skoro iPhone'y firmy Apple nie wykazują takich problemów?

Fot. Samsung

W najnowszym raporcie podkreślono, że firma Apple radzi sobie z wyzwaniami związanymi z ARM ISA, współpracując z firmą ARM w celu dostrojenia jej procesorów do systemu iOS. Niestety, nie wszyscy producenci chipsetów podejmują takie wysiłki.

Qualcomm i Samsung opracowują swoje chipsety z myślą o różnych producentach, więc często przedkładają kompatybilność nad optymalizację. W związku z tym procesory dla Androida, które nie są "dostrajane" i wykorzystują niezmieniony układ ISA firmy ARM, osiągają gorsze wyniki, jak wynika z ostatniego raportu.

Czy Samsung mógłby zrobić coś, aby uniknąć tych problemów? Cóż, teoretycznie tak. Jedna z ostatnich plotek głosi, że koreański gigant technologiczny może pracować nad zupełnie nowym chipsetem, zaprojektowanym i zoptymalizowanym specjalnie dla smartfonów Galaxy.

Google używa obecnie samodzielnie zaprojektowanych układów Tensor w smartfonach z serii Pixel, a co zabawne, Tensor jest produkowany przez Samsunga. Być może więc jest to droga przyszłości i wkrótce każda duża marka smartfonów będzie musiała zaoferować niestandardowy chipset, dostosowany do jej oprogramowania, albo popadnie w przeciętność.