Twój WhatsApp otrzyma pięć nowych funkcji. Zobacz, jak się zmieni

Jeśli WhatsApp jest Twoim podstawowym narzędziem komunikacji, nowości z pewnością przypadną Ci do gustu.

WhatsApp przez ostatnie dwa lata znacznie zwiększył swoją popularność, a odpowiedzialny za niego zespół wciąż dodaje nowe funkcje i ulepszenia. Są to zarówno rzeczy stricte wizualne, np. awatary, jak i zabezpieczenia wpływające na prywatność oraz jakość samych połączeń. Oprócz ogólnie używanej edycji stabilnej istnieją także wydania beta, a ochotnicy mogą zapisać się do nich, aby przetestować szykowane zmiany.

Oto pięć nowości, które wkrótce zostaną wprowadzone do edycji stabilnej WhatsApp.

Kopiowanie tekstu ze zdjęć

Funkcja ta najpierw pojawi się na iPhone, wykorzystując możliwości wbudowane w iOS 16. Dopiero potem pojawi się na Androidzie. Pozwoli zaznaczyć tekst na dowolnej grafice w konwersacji, a następnie skopiowanie go i wklejenie do rozmowy, aplikacji Zdjęcia lub innej.

Dodawanie wiadomości i napisów do zdjęcia i filmu, który przekazujesz

Wiele osób irytuje, że gdy przekazuje się z jednego czatu do drugiego zdjęcie lub filmik, nie można dodać do niego żadnego komentarza. Wkrótce będzie to możliwe - i to nie tylko dodawanie komentarza, ale również podpisów na udostępnionej treści.

Przenoszenie historii rozmowy z Androida do Dysku Google

W chwili obecnej można wykonać kopię zapasową konwersacji na telefonie z systemem Android, przenosząc ją na Dysk Google, a z niego - na nowy smartfon. Wkrótce będzie to bardziej bezpieczne - sam Dysk nie ma szyfrowania end-to-end, ale zostanie wprowadzona kontrola. Gdy nowy smartfon będzie chciał pobrać historię rozmów, użytkownik będzie musiał zeskanować kod QR za pomocą starego telefonu. Dzięki temu rozwiązaniu tylko użytkownik mający oba urządzenia będzie w stanie wykonać backup rozmów. Gorzej jednak w sytuacji, gdy stary telefon został uszkodzony i nie będzie chciał się uruchomić.

Status głosowy

Ogólnie mało kto korzysta z opcji ustawiania statusu w WhatsApp. Pozwala ona obecnie na ustawienie tekstu, GIF-a, zdjęcia czy klipu wideo jako oznaczenia statusu, a widzą go wszystkie kontakty. Teraz dojdzie do tego opcja nagrywania informacji o statusie za pomocą głosu. Czy będzie popularna? Trudno powiedzieć, ale raczej nie.

Połączenie przez proxy

Funkcja, która przyda się tam, gdzie internet jest limitowany. U nas tego nie ma, ale gdy będziesz jechać na wakacje do jakiegoś egzotycznego kraju, pozwoli to na ominięcie cenzury.

