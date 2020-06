Twój iPhone ma iOS 13? Świetnie, otrzymasz zatem również iOS 14

Najnowsza plotka głosi, że Apple zamierza zaktualizować do iOS 14 wszystkie urządzenia kompatybilne z iOS 13. To świetna wiadomość dla posiadaczy iPhone'a 6s.

Apple znane jest z niezwykle długiego wspierania swoich urządzeń mobilnych. Początkowo na aktualizacje mogliśmy liczyć przez trzy lata. Z czasem okres wsparcia znacząco się wydłużył i obecnie wynosi ponad 5 lat.

Źródło: macworld.com

Za każdym razem, gdy na rynku ma pojawić się nowa wersja systemu iOS zastanawiamy się, jakie urządzenia nie otrzymają aktualizacji. W końcu nawet Apple musi kiedyś przestać wspierać starsze modele swoich urządzeń, których podzespoły do najwydajniejszych już nie należą.

W zeszłym roku gigant z Cupertino postanowił odciąć od wsparcia dla aktualizacji wszystkie modele iPhone'a z 1 GB pamięci operacyjnej. Oznacza to, że systemu iOS 13 nie otrzymały iPhone'y 5s oraz iPhone 6.

Okazuje się, że w tym roku Apple nie ma w planach wprowadzania kolejnych ograniczeń. iOS 14 ma być dostępny na każde urządzenie, które aktualnie pracuje pod kontrolą iOS'a 13.

Zgodnie z informacjami zamieszczanymi przez The Verifier, każdy użytkownik posiadający sprzęt pracujący pod kontrolą iOS 13 będzie mógł zainstalować nowszą wersję systemu. Informacja ta pochodzić ma z zaufanego źródła - bezpośrednio od Apple.

Jeżeli plotki się potwierdzą system operacyjny iOS 14 zainstalujemy na iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xr, Xs Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE, SE 2020 oraz iPod Touch 6 generacji.

iOS 14 zostanie zaprezentowany podczas WWDC 2020. Tegoroczna impreza odbędzie się później - pod koniec czerwca, a na dodatek będzie wydarzeniem online. Stabilna wersja systemu operacyjnego iOS 14 pojawi się jesienią podczas premiery iPhone'a 12.

Źródło: pocketnow.com