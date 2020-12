Twój iPhone trzyma na baterii zauważalnie krócej? To wina iOS 14.2!

Najnowsza wersja systemu operacyjnego iOS w niektórych przypadkach skutkuje znacznym ograniczeniem żywotności akumulatora iPhone'a. Co robić, aby wyeliminować problem?

Użytkownicy Apple Developer Forum oraz Reddita powszechnie zgłaszają, że najnowsza wersja systemu operacyjnego iOS 14.2 negatywnie wpływa na czas działania smartfonów iPhone.

iPhone SE 2020 na ładowarce bezprzewodowej

System operacyjny został po raz pierwszy wydany 5 listopada 2020 roku. iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro w międzyczasie dostały również poprawkę do iOS 14.2.1, a Apple testuje już iOS 14.3.

Użytkownicy iPhone'a donoszą o szybkim rozładowywaniu się baterii oraz dłuższym czasie ładowania. W skrajnych przypadkach urządzenia są w stanie stracić ponad 50% poziomu naładowania akumulatora w zaledwie 30 minut. Kilka minut użytkowania potrafi rozładować iPhone'a o nawet kilkanaście procent. Czy to oznacza, że baterie w starszych modelach iPhone'a się zużyły? Nie jest to prawda - z problemem borykają się także posiadacze nowych urządzeń zakupionych na przestrzeni ostatniego roku..

Wszystko wskazuje na błąd w oprogramowaniu, który powoduje nagły wzrost zużycia energii. Część użytkowników znalazła tymczasowe rozwiązanie - restart urządzenia, który na jakiś czas przywraca czasy pracy na akumulatorze do normy.

Problem dotyczy głównie iPhone'a Xs, iPhone'a 7 oraz iPhone'a 6s. Z szybkim rozładowaniem akumulatora borykają się także użytkownicy iPhone'a SE oraz iPad'a Pro z 2018 roku.

Apple oficjalnie nie skomentowało problemów z szybkim rozładowaniem się akumulatorów. Firma testuje trzecią wersję deweloperską iOS 14.3. System ten powinien zostać udostępniony jeszcze przed świętami. W chwili obecnej jedyne, co nam pozostaje to czekać na jego wydanie. Niestety przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych nie rozwiąże problemu.

