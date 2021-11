Twój smartfon pomoże w wykrywaniu kamer szpiegowskich. Jak?

Badacze opracowali system, który pozwoli na wykrywanie kamer szpiegowskich dzięki czujnikom w smartfonach.

Akademiccy badacze cyberbezpieczeństwa z Singapuru i Korei Południowej ponownie wykorzystali analizator czasu przelotu (czujniki ToF) w kamerach smartfonów, aby pomóc w wykrywaniu kamer szpiegowskich.

Czujniki ToF pomagają określić odległość między kamerą a obiektem, a ostatnio zaczęły pojawiać się też w smartfonach. Na przykład iPhone 12, iPhone 13, Samsung Galaxy S20+ i kilka innych zawierają laserowe Sony ToF czujniki, które są używane do aplikacji VR, a także do dodawania informacji o głębi do obrazów 2D.

Badacze Sriram Sami, Bangjie Sun i Sean Rui Xiang Tan z National University of Singapore i Jun Han z Yonsei University w swojej pracy opisują nowatorską strategię wykorzystania ToF do odnajdywania ukrytych kamer szpiegowskich w pokojach hotelowych i łazienkach.

W swoim artykule zaprezentowanym na 19. konferencji ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems na początku tego tygodnia, badacze opisali swoje rozwiązanie nazwane Laser-Assisted Photography Detection (LAPD), które pokonuje ograniczenia tradycyjnych urządzeń poprzez wykorzystywanie czujników ToF w smartfonach.

Naukowcy w swoim artykule wyjaśniają:

Wprowadziliśmy LAPD jako aplikację na smartfony, która emituje sygnały z czujnika ToF. Następnie wykorzystuje widzenie komputerowe oraz techniki uczenia maszynowego do lokalizowania unikalnych odbić tych sygnałów z ukrytych kamer.

Badacze przetestowali LAPD w terenie z pomocą 379 uczestników, a system osiągnął wskaźnik wykrywalności ukrytych kamer na poziomie 88,9%. Niestety na razie nie wiemy nic o dostępności aplikacji dla użytkowników smartfonów.

Źródło: techradar.com