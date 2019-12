"Twój telefon" umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych

Microsoft zapowiadał, że wkrótce aplikacja "Twój telefon" pozwoli wykonywać rozmowy telefoniczne i słowa dotrzymał - od dzisiaj możesz dzwonić bezpośrednio z PC.

Twój telefon to aplikacja systemowa w Windows 10. Umożliwiała najpierw odczytywanie na komputerze powiadomień i wygodne przerzucanie zdjęć ze smartfona, potem doszła możliwość odczytywania i odpowiadania na SMS-y, a teraz będzie można odbierać i wykonywać połączenia. Taką możliwość wprowadziła najnowsza aktualizacja systemu, a jej wykorzystanie jest dostępne dla wszystkich telefonów działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 lub wyższego.

Od teraz Twój telefon umożliwi dostęp do listy kontaktów w telefonie i połączenie z nimi, a także dostęp do historii połączeń. Połączenie będzie wykonywane za pomocą telefonu, jednak odbierane przez Windows 10 - aby było to możliwe, telefon musi być z nim sparowany poprzez Bluetooth. Oczywiście do prowadzenia rozmów komputer powinien mieć podpięty mikrofon oraz głośniki - w przypadku laptopa wszystko jest już na miejscu. Aplikacja Twój telefon dla systemu Android jest dostępna w sklepie Google, skąd można ją pobrać za darmo. Microsoft obiecuje, że to jeszcze nie koniec jej ulepszania, więc w przyszłym roku możemy spodziewać kolejnego zwiększania funkcjonalności.