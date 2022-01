Twój telefon w Windows 11 otrzymuje nowy interfejs

Popularna aplikacja systemowa Windows stała się jeszcze bardziej praktyczna. W jaki sposób?

Microsoft w najnowszej aktualizacji aplikacji Twój telefon poprawił m.in. jakość połączeń telefonicznych. Jeśli ktoś nie śledził dotychczasowych zmian, warto przypomnieć, że aplikacja zyskała niedawno nowy design, komponujący się z ogólną estetyką systemu: rogi zostały zaokrąglone, zaś paleta barw to łagodna kolorystyka. Interfejs pozostał niemal taki sam - zmieniono w nim położenie niektórych elementów, np. powiadomienia przeniesione zostały do panelu po lewej stronie, a dostęp do wiadomości, zdjęć i aplikacji umieszczono na górze.

Wiele osób chwaliło tę zmianę - dzięki niej aplikacja jest bardziej przejrzysta i wygodna w obsłudze. Windows 11 Build 22533 przynosi usprawnienia w dzwonieniu i odbieraniu połączeń telefonicznych. Zmienia się również design interfejsu, wprowadzono nowe czcionki oraz ikonki. Twój telefon w tej wersji jest już dostępny w programie Windows Insider, a za jakiś czas trafi do wszystkich użytkowników.

Fot.: WindowsLatest

Źródło: WindowsLatest