Twoja mama chciałaby dostać pod choinkę tę popularną maszynę do szycia z Lidla [21.12.2022]

Twoja mama marzy o maszynie do szycia? W Lidlu dostępny jest popularny model marki Silvercrest! Z pewnością zmieści się pod choinkę.

Jeśli twoja mama marzy o własnym sprzęcie, na którym z tkanin i dzianin powstaną przepiękne dzieła – oto najlepsza sposobność, by zaopatrzyć ją w stosowne urządzenie. Szczególnie, że cena jest naprawdę niezła! Przedstawiamy dokładne informacje dotyczące tej maszyny do szycia. Zapewniamy, że zmieści się ona pod choinkę!

SILVERCREST Maszyna do szycia SNM 33 C1

Co potrafi to urządzenie? Przede wszystkim, ten model oferuje użytkownikowi 33 różne ściegi ozdobne i overlock do szycia oraz czystego ściegu, a także płynną regulację długości 0-4,2 mm i szerokości ściegu 0-4,8 mm! Oczywiście, stopki są wymienne, a dzięki 2–poziomowemu uchwytowi stopki szwalniczej odbywa się to sprawnie i prosto. Równie łatwa jest też obsługa funkcji tej maszyny – wygodne pokrętła czynią ją bardzo intuicyjną. Maszyna jest niewielkich rozmiarów i zmieści się na każdym stole. To doskonały model zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych w dziedzinie szycia.

W zestawie:

standardowa stopka do zamków błyskawicznych,

stopka do krytych zamków błyskawicznych,

stopka do obszywania dziurek na guziki,

stopka do przyszywania guzików,

przyrząd do nawijania nici,

śrubokręt L,

wkrętak motylkowy,

4 szpulki (1 założona w maszynie do szycia),

butelka z olejem,

pędzelek,

przyrząd do usuwania szwów,

pojedyncze igły (1 zamocowana w głowicy),

poduszka filcowa,

prowadnik krawędziowy/do pikowania,

płytka do haftowania i cerowania,

szpulka nici,

drugi kołek na szpulkę nici,

pokrywka szpulki nici, duża,

pokrywka szpulki nici, mała,

pokrowiec chroniący przed kurzem,

nożny rozrusznik/wtyczka,

uniwersalna stopka szwalnicza (wmontowana).

SILVERCREST SNM 33 C1 kosztuje w Lidlu 499 zł. Szczegółowe informacje na temat tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

