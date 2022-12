Twoja mama chciałaby dostać pod choinkę tę popularną maszynę do szycia znanej marki z Lidla [07.12.2022]

Twoja mama marzy o maszynie do szycia? W Lidlu dostępny jest popularny model! Z pewnością zmieści się pod choinkę.

Jeśli twoja mama marzy o własnym sprzęcie, na którym z tkanin i dzianin powstaną przepiękne dzieła – oto najlepsza sposobność, by zaopatrzyć ją w stosowne urządzenie. Szczególnie, że cena jest naprawdę niezła! Przedstawiamy dokładne informacje dotyczące tej maszyny do szycia. Zapewniamy, że zmieści się ona pod choinkę!

SINGER Serenade – elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

Co potrafi to urządzenie? Przede wszystkim, ten model oferuje użytkownikowi aż 200 różnych ściegów oraz 9 stylów jednostopnionego obszywania dziurek na guziki! Zarówno długość ściegu, jak i jego szerokość można regulować. Oczywiście, stopki są wymienne, a dzięki systemowi click-lock odbywa się to sprawnie i prosto. Równie łatwa jest też obsługa funkcji tej maszyny – kilka przycisków funkcyjnych, przejrzysty ekran oraz klarowna tablica ilustrująca poszczególne ściegi czynią ją bardzo intuicyjną.

Zobacz również:

Atutem, o którym warto wspomnieć, jest solidna obudowa z metalu. To właśnie ona czyni ten sprzęt wytrzymałym na uszkodzenia mechaniczne. Sama maszyna jest niewielkich rozmiarów i zmieści się na każdym stole. To doskonały model zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych w dziedzinie szycia.

SINGER Serenade kosztuje w Lidlu 899 zł. Szczegółowe informacje na temat tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

Warto sprawdzić: Lidl oszalał! Cena tego urządzenia powala