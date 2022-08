Twoja paczka właśnie dotarła, a Ty nie możesz jej odebrać? Nowa funkcja aplikacji InPost Ci pomoże!

Paczkomaty InPost są obecnie jedną z najpopularniejszych metod dostarczania przesyłek kurierskich. Znajdują się one w większości dużych miast w Polsce, a ich liczba ciągle rośnie.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

InPost - Nowa funkcja w aplikacji

Decydując się na dostarczenie przesyłki do paczkomatu, możemy ją później odebrać na kilka sposobów. Jeśli korzystamy z usług firmy InPost, to najwygodniejszą metodą będzie pobranie dedykowanej aplikacji. Umożliwia ona otworzenie skrytki bez konieczności wpisywania numeru telefonu czy specjalnego kodu SMS. Wystarczy, że do naszego konta przypisana została przesyłka, a my mamy włączoną funkcję lokalizacji.

Jednak, co jeśli otrzymaliśmy powiadomienie, że paczka jest już gotowa do odbioru, a my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do paczkomatu? Nowa opcja w aplikacji InPost pomoże nam właśnie w takich sytuacjach.

Źródło: InPost

InPost - Jak odebrać przesyłkę, gdy jestem poza miastem?

Jak dotąd, aby umożliwić komuś odbiór naszej przesyłki, musieliśmy wysłać screena zawierającego specjalny kod odbioru, dzięki któremu możliwe jest otwarcie skrytki. Teraz możemy to zrobić z poziomu aplikacji, oszczędzając przy tym sporo czasu. Jakie kroki należy podjąć, aby udostępnić komuś naszą przesyłkę?

Krok 1

Na początku musimy sparować się z użytkownikiem, który będzie odbierał naszą paczkę. Aby to zrobić wystarczy podążać za instrukcjami opisanymi przez firmę InPost.

Źródło: InPost

Krok 2

Teraz możemy już udostępnić naszą paczkę i umożliwić jej odbiór zaufanemu nam użytkownikowi.

Źródło: InPost

Aplikacja InPost Mobile jest dostępna zarówno na smartfony z Androidem, jak i iPhone'y.