Twoje AirPods Pro są wadliwe? Apple naprawi je za darmo!

Program serwisowania AirPods Pro w związku z problemami z dźwiękiem zostaje wydłużony o dodatkowy rok. Czy Apple spodziewa się większej wadliwości swojego produktu?

W październiku 2020 roku, Apple wprowadziło program serwisowy w celu rozwiązania problemów dotyczących AirPods Pro. Problemy te miały powodować, że słuchawki te doświadczają statycznych, trzeszczących dźwięków lub błędnego działania funkcji aktywnej redukcji hałasu (ANC). W tym czasie Apple potwierdziło, że usługa naprawy obejmie AirPods Pro przez dwa lata od daty sprzedaży detalicznej urządzenia.

Z ostatnich informacji wynika, że Apple rozszerza teraz ten program, po cicho aktualizując stronę wsparcia na początku października. Jak zauważono na forum Reddit, w sekcji Informacje dodatkowe można przeczytać, że program serwisowania AirPods Pro został wydłużony do trzech lat od daty sprzedaży detalicznej urządzenia, z początkowych dwóch. Klienci, którzy kupili swoje AirPods Pro w momencie premiery w 2019 roku, będą mogli zgłosić je do tego programu aż do października 2022 roku.

Wadliwe słuchawki AirPods Pro, które wymagają naprawy, wykazują następujące problemy:

Trzaski lub statyczne dźwięki, które nasilają się w głośnym otoczeniu, przy wysiłku fizycznym lub podczas rozmowy przez telefon

Aktywna redukcja szumów nie działa zgodnie z oczekiwaniami, np. zanikają basy lub nasilają się dźwięki tła, takie jak hałas uliczny lub samolotowy

Dotknięte tymi problemami AirPods Pro zostały wyprodukowane przed październikiem 2020 roku. Osoby, które ich doświadczają, mogą przynieść je do autoryzowanego serwisu Apple, gdzie zostaną naprawione całkowicie za darmo. Program dotyczy tylko słuchawek AirPods Pro - nawet jeśli podobne problemy występują w klasycznych AirPods lub AirPods Max, te nie kwalifikują się do omawianego programu serwisowania.