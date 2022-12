Twoje dziecko chciałoby znaleźć pod choinką ten modny gadżet z Biedronki [13.12.2022]

Któż nie kochał Pokemonów? Moda na nie niedawno powróciła. Teraz Biedronka oferuje nam kolejny produkt, który przeniesie nas do dawnych lat. To doskonała propozycja na gwiazdkowy prezent (nie tylko) dla dziecka!

Biedronka wie, że lubimy Pokemony. W latach 90. kolekcjonowaliśmy karty, wymienialiśmy się postaciami oraz gromadziliśmy gadżety z tym motywem. Od pewnego czasu, głównie dzięki popularnej aplikacji, Pokemony powróciły i pozwoliły nam poczuć klimat lat 90., choć w nowoczesnym wydaniu. Sklepy znów pełne są gadżetów dla kolekcjonerów. Tymczasem na wirtualnych półkach Biedronki pojawiła się interaktywna gra elektroniczna w zgadywanie, która zapewne ci się spodoba.

POKEMON elektroniczna gra Trainer Guess, edycja Kanto

Na stronie sklepu online Biedronka Home znajdziemy taki opis:

Sprawdź swoją wiedzę i zbierz 151 Pokémonów z regionu Kanto! Pomyśl o jakimś Pokémonie i poprawnie odpowiedz na moje pytania, a ja zgadnę, którego z nich wybrałeś. Informacje o każdym Pokémonie znajdziesz w przewodniku trenera Pokémonów, dołączonym do gry. Każdy Pokémon, którego odgadnę dzięki Twoim odpowiedziom, zostanie automatycznie dodany do Twojej elektronicznej kolekcji. Spróbujmy zebrać je wszystkie! Ta interaktywna gra w zgadywanie, z rozpoznawaniem głosu oraz efektami dźwiękowymi i świetlnymi, to wymarzony prezent dla każdego fana Pokémonów. Możesz w nią grać wszędzie, gdzie chcesz, nie tylko w domu!

Trzeba więc przyznać, że ta gra zapowiada się naprawdę nieźle. To może być świetna propozycja na spędzanie długich zimowych wieczorów.

Parametry:

Tryb Wypróbuj Mnie

W zestawie przewodnik trenera Pokémonów

3 baterie AAA załączone do zestawu

Materiał: plastik

Kolor: wielokolorowy

Wymiary: 19 x 12,8 x 10 cm

Waga: 0.125 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: gra, przewodnik trenera Pokémonów

Zasilanie: baterie AAA

Przedział wiekowy: 6+

Cena gry w sklepie Biedronka Home: 99 zł (chwilowo jest niedostępna). Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

