Twoje konta zostały zhakowane - nowy, masowy scam w internecie

W polskim internecie pojawił się nowy, masowo rozsyłany scam. Co robić, gdy go otrzymasz?

Scam przychodzi z tytułem wiadomości: "Twoje konta zostały zhakowane. Zainstaluj ponownie system i zmień hasła." Oto jej pełna treść:

"Pozdrowienia!

Jak być może zauważyłeś, wysłałem Ci wiadomość e-mail z Twojego konta. Oznacza to, że mam pełny dostęp do Twojego konta.

Patrzyłem na ciebie od miesięcy. Faktem jest, że zostałeś zainfekowany złośliwym oprogramowaniem podczas odwiedzania witryny dla dorosłych.

Jeśli nie jesteś obeznany z tym, wytłumaczę. Trojan Virus daje mi pełny dostęp i kontrolę nad komputerem lub innym urządzeniem. Oznacza to, że widzę wszystko na ekranie i włączam kamerę i mikrofon, ale nie wiesz o tym. Mam również dostęp do wszystkich Twoich kontaktów. Dlaczego Twój program antywirusowy nie wykrył złośliwego oprogramowania? Odpowiedź: Mój trojan ma sterownik i aktualizuję jego sygnatury co cztery godziny. Dlatego twój program antywirusowy milczy.

Nakręciłem film pokazujący, jak zaspokoisz się w lewej połowie ekranu, a po prawej widzisz film, który oglądałeś. Za pomocą jednego kliknięcia mogę wysłać ten film wideo do wszystkich Twoich e-maili i kontaktów w sieciach społecznościowych.

Aby temu zapobiec, przenieś 501€ na swój adres Bitcoin (jeśli nie wiesz jak to zrobić, napisz do Google: "Kup Bitcoin"). Adres Bitcoin: 18yTDtmrUeRAdjC2gNscnbV6Dfn6UUsaMk

Po otrzymaniu płatności usunę wideo i nigdy mnie nie usłyszysz. Dam ci 48 godzin na zapłacenie. Gdy zobaczysz ten e-mail, otrzymam zawiadomienie. Czasomierz rozpoczyna się zaraz po tym. Składanie skarg gdzieś nie ma sensu, ponieważ ten e-mail nie może być śledzony jako mój i adres Bitcoin. Nie popełniam żadnych błędów. Jeśli dowiem się, że udostępniłeś tę wiadomość innej osobie lub organizacji, film zostanie natychmiast rozprowadzony!

Cześć! "

Oczywiście osoba stojąca za rozsyłaniem tego maila nie ma dostępu do konta użytkownika, nie posiada również żadnych nagrań - tego maila dostają nawet osoby używające zwykłych monitorów bez kamerek. Ponadto 501 euro to ponad 2150 złotych, więc drogo sobie liczy. Co zatem robić?

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ!

Tego typu wiadomości są rozsyłane masowo, a osoba za nimi stojąca ma nadzieję na trafienie na kogoś, kto rzeczywiście "zaspokajał się" przy filmach dla dorosłych, a równocześnie nie ma pojęcia o działaniu mechanizmów nagrywania. Konta w domenie są generowane losowo i nie oznacza to, że haker ma dostęp do twojego.

Podany portfel Bitcoinów widnieje w Bitcoin Abuse Database z oznaczeniami "sexortion", czyli jak powyżej - szantaż opierający się na groźbie zaprezentowania prywatnych, nagich zdjęć - lub kompromitujących (jak "zaspokajanie się") - światu.

Z tym portfelem powiązane jest także zagrożenie ransomware - mail zawierający słowa "Patrzyłem na ciebie od miesięcy. Faktem jest, że zostałeś zainfekowany złośliwym oprogramowaniem podczas odwiedzania witryny dla dorosłych" był rozsyłany w kwietniu ub. roku. Tam również znajdowało się żądanie płatności. Wszystko wskazuje więc na to, że za obydwoma scamami stoi ta sama osoba (lub grupa osób).

Jest tylko jedno wyjście w tej sytuacji - mail wyrzucić do kosza i nie zawracać sobie nim więcej głowy. Jednak zważywszy na fakt, że włamania do kamerek internetowych mogą się rzeczywiście zdarzać, warto pomyśleć o dobrym programie antywirusowym. Te zaś oceniamy w rankingu "Najlepsza ochrona Windows w czasie rzeczywistym". Zobacz go już dzisiaj!