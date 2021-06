Twoje prywatne dane są cenniejsze niż zawodowe - czemu więc nie korzystasz z serwera NAS?

Pierwsze słowa naszego dziecka, zdjęcia ślubne, wspomnienia z wakacji, archiwum dokumentów związanych z mieszkaniem czy samochodem– to wszystko to niezwykle cenne dane. Skoro te rzeczy są dla nas tak ważne to dlaczego nie dbamy o ich bezpieczeństwo? Czemu ich nie chronimy i nie korzystamy z serwera NAS? Może najwyższy czas to zmienić.

Cyfrowe życie to rzeczywistość – nasze prywatne dane są niezwykle ważne

Żyjemy w czasach, gdzie absolutnie nie możemy oddzielić świata wirtualnego od rzeczywistego – naszą codzienność opieramy w dużej mierze na cyfrowych produktach. Poza tym, analogowe treści warto mieć także w wersji cyfrowej - sam zeskanowałem wszystkie rodzinne zdjęcia i trzymam je w swoim serwerze NAS od Synology oraz dodatkowo w chmurze mojego telefonu. Zdjęcia, które są w albumach u rodziców mam zawsze pod ręką.

Zdjęcia, a właściwie wspomnienia, które za nimi się kryją są dla mnie szczególnie ważne. Te z lat 90-tych, gdy były robione jeszcze analogowo mają wyjątkową wartość, ponieważ były robione analogowym aparatem – nie jest ich tak dużo. Dlatego zadbanie o ich cyfrową archiwizację było dla mnie istotne - chciałem, aby były dostępne dla kolejnych pokoleń, niezależnie od swej papierowej wersji.

Obecnie tworzymy znacznie więcej zdjęć, a co za tym idzie - zajmują one sporą przestrzeń na dysku. Obok zdjęć są też filmy. Pierwsze kroki naszego dziecka? Zmontowany w jesienne wieczory filmik z wakacji? To wszystko warto przechowywać, aby móc do tego wrócić za 5 czy 15 lat.

Obok wspomnień magazynujemy też wszystkie ważne dokumenty - trzymamy je zazwyczaj w teczkach czy segregatorach. Warto jednak pomyśleć o cyfrowej kopii i opcji zabezpieczenia oraz możliwości zdalnego dostępu. U mnie takim newralgicznym archiwum jest dokumentacja techniczna domu z rozmieszczeniem przewodów elektrycznych. Pliki te trzymam na dysku w stacji NAS i dzięki dedykowanej aplikacji Synology mogę zawsze do nich wrócić. Gdy muszę przytwierdzić ramkę na obrazek w pokoju dziecka, oprócz wiertarki odpalam na tablecie aplikację i folder, gdzie mam zdjęcie konkretnej ściany - wtedy mam już pewność, że nie trafię na przewody ukryte w ścianie. Poza tym na serwerze NAS trzymam też zeznania podatkowe, skany polis samochodowych czy dokumenty sprzedaży i zakupu istotnych przedmiotów, a nawet paragony od większych zakupów i skany kart gwarancyjnych. Jeśli jakiś sprzęt się zepsuje, mogę podać jego numer seryjny i datę zakupu bez szperania w całym stosie dokumentów, w dodatku mogę to zrobić będąc setki kilometrów od domu.

Podobnie jak zdarza się, że zaktualizujemy nasz komputer, zainstalujemy jakąś aplikację i nagle przestanie on działać poprawnie lub z jakiś innych powodów ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu. Wtedy pojawiają się problemy z uruchomieniem komputera lub jakiś aplikacji. Dlatego warto zadbać o kopię bezpieczeństwa, wykonywaną cyklicznie i automatycznie, tak by móc w każdej chwili przywrócić komputer do stanu sprzed awarii.

Jeśli wciąż uważacie, że wasze dane zgromadzone na komputerze, czy telefonie nie są istotne, to wyobraźcie sobie, jakie kroki byście zrobili po tym, gdy wasz telefon uległby zniszczeniu albo gdyby komputer przestał działać. Czy po takiej awarii wciąż mielibyście dostęp do ulubionych zdjęć? Czy wciąż mielibyście kontakty do wszystkich osób? Czy nie utracilibyście dostępu do haseł bankowych, danych rezerwacji wakacji etc.? Pomyślcie też, jak długo zajęłoby wam odzyskiwanie istotnych danych przy waszej obecnej konfiguracji Jeśli tu pojawia się zwątpienie, to warto rozważyć korzystanie ze stacji NAS.

Przewody to przeszłość – uwolnij się od USB

Być może jesteście przezorni i wykonujecie kopie zapasowe, archiwizujecie stare zdjęcia i dane na przykład na dyskach zewnętrznych. Te są aktualnie dość tanie i zajmują mało miejsca. W praktyce jednak nie będziemy ich zawsze zabierać ze sobą – oznacza to, że dostęp do danych mamy jedynie po ich podłączeniu do wybranego urządzenia. Musimy też pamiętać, co zapisaliśmy na danym dysku i przełączać się pomiędzy nimi. W dodatku zewnętrzny dysk twardy może być awaryjny. Wcale nie mamy pewności, że dysk zewnętrzny, który ostatni raz odpaliliśmy 5 lat temu, teraz wciąż będzie bezproblemowo działał, a dane nie zostaną uszkodzone.

Przewodów jednak nie da się uniknąć - mowa choćby o tych potrzebnych do zasilania.. Warto jednak ułatwiać sobie codzienność i zamiast szukać kabelka do starego dysku zewnętrznego z nietypowym zasilaniem i złączem warto magazynować dane na dyskach NAS. Dzięki dostępowi po sieci do serwera NAS uzyskamy dostęp do naszych plików na komputerze, na telefonie, a nawet na telewizorze. W dodatku, możemy także zapisywać dodatkowe pliki oraz odczytywać je zdalnie z każdego miejsca. Już w czasie wakacji możemy rozpocząć przerzucanie zdjęć na dysk NAS, który znajduje się w domu i w ten sposób zabezpieczyć zdjęcia.

Dlaczego warto korzystać z serwera NAS do prywatnych zasobów?

Przykładów użycia serwera NAS i korzyści z tego płynących jak widać jest bardzo dużo. Warto pamiętać o tym, że stacje Synology NAS mają ochronę RAID dzięki czemu uszkodzenie dysku twardego nie stanowi problemu. W dodatku kondycja dysków jest stale monitorowana. Oznacza to, że gdyby coś niepożądanego działo się z dyskami, to jesteśmy w stanie to wykryć odpowiednio wcześnie.

Stacja NAS do domowego użytku to niewielkie urządzenie, które możemy umieścić obok routera albo w szafce RTV i właściwie o nim zapomnieć. A jednocześnie będzie z nami zawsze. Na każdym urządzeniu podłączonym do naszej domowej sieci Wi-Fi będziemy mieli błyskawiczny dostęp do danych – uruchomienie muzyki w wysokiej jakości FLAC na głośnikach? Żaden problem. Film z wakacji z 2005 roku uruchomiony na projektorze po dwóch kliknięciach? Jak najbardziej. No i oczywiście kopia zapasowa naszego komputera robiona na bieżąco, automatycznie, bez naszej ingerencji.

Wybierając serwer NAS, warto zwrócić uwagę na to, jakie funkcje oferuje oprogramowanie do niego dołączone. Synology posiada dla swoich urządzeń świetną gamę narzędzi i aplikacji, także mobilnych, które pozwolą wszechstronnie wykorzystać nasz serwer NAS. Co ważne, rozwiązania Synology stworzone są z myślą zarówno o entuzjastach IT, jak i użytkownikach początkujących. Otrzymujemy więc zaawansowany sprzęt z bogatymi możliwościami technicznymi, z którego mogą korzystać osoby na co dzień nieekscytujące się technologią, ale pragnące mieć odpowiednie zabezpieczenie swoich danych.

Choćbyś raz w życiu musiał sięgnąć po backup, to i tak będziesz wdzięczny, że go masz

Zakup serwera NAS dla wielu osób, nawet tych świadomych technologicznie, nie należy do łatwych decyzji ze względu na wysoką cenę takiego urządzenia. Dobry serwer NAS z większymi dyskami to wydatek powyżej tysiąca złotych. Warto jednak zadbać o nasze dane, które często są bezcenne. Poza tym odzyskiwanie utraconych plików może kosztować nas jeszcze więcej, a czasami może być nawet niemożliwe Korzystanie z serwera NAS docenimy nie tylko wtedy, gdy wydarzy się jakaś awaria, ale także na co dzień, podczas przesyłania i przeglądania plików. To wygodne i praktyczne rozwiązanie, które zadowoli każdego użytkownika sprzętów technologicznych.