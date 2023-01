Twojej ulubionej piosenki nie ma na Spotify? Sprawdź, jak możesz samodzielnie dodać ją do aplikacji

W tym krótkim poradniku dowiecie się jak wgrać do popularnej aplikacji wasze ulubione utwory.

Chyba każdy użytkownik serwisu Spotify spotkał się przynajmniej raz z sytuacją, w której odnaleziony na YouTube utwór okazał się niedostępny w aplikacji. Najczęściej dotyczy to remixów, przecieków nowych piosenek, a nawet bardzo popularnych mash-up'ów. Istnieje jednak sposób na to by niedostępne piosenki dodać do waszych ulubionych playlist. W poniższym poradniku dowiecie się jak to zrobić.

Niestety, słuchając muzyki w ten sposób nie wspieramy naszych ulubionych artystów. Warto więc pomyśleć o zakupie płyty lub innej formie wyrażenie sympatii, która może wspomóc muzyków oraz wytwórnie.

Krok 1: Skonwertuj utwór do formatu MP3

Na samym początku znajdź interesujący Cię utwór, a następnie przekonwertuj go na plik MP3. Możesz to zrobić przy pomocy programów, które odnajdzie w Google. Wystarczy, że wpiszesz frazę - YT to MP3 Converter.

Krok 2: Włącz pliki lokalne w aplikacji Spotify

Otwórz Ustawienia w aplikacji Spotify, a następnie przewiń niemalże na sam dół wszystkich dostępnych funkcji. Jedną z ostatnich będzie możliwość pozwolenia programowi na dostęp do twoich lokalnych plików.

Krok 3: Dodaj utwór do swojej playlisty

Teraz należy przesłać plik MP3 z komputera na nasz telefon. Możesz to zrobić przewodowo (przy pomocy kabla USB) lub bezprzewodowo (np. używając Dysku Google). Następnie znajdź w Spotify playliste, która nosi nazwę Pliki Lokalne (będzie ona w tym samym miejscu gdzie wszystkie pozostałe składanki) i wybierz przesłany plik MP3. Jak widzisz na poniższych screenach, możesz go teraz dodać do twojej playlisty.