Twórca Silent Hill może pracować nad horrorem dedykowanym PlayStation 5

Sony ponoć szykuje zupełnie nowe IP z gatunku horror, które ma trafić na wyłączność PlayStation 5.

W ostatnich dniach napływa do nas coraz więcej informacji, dotyczących PlayStation 5. Najpierw dowiedzieliśmy się, że deweloperzy gier, którzy już w marcu będą obecni na Game Developers Conference 2020, wskazali konsolę Sony jaką najciekawszą, a zaledwie wczoraj informowaliśmy was o pierwszych zdjęciach finalnej wersji PS5. Dzisiaj mamy kolejne, niemniej interesujące wieści.

Jak donosi branżowy leakster Emre "Vullein" Kaya, Sony pracuje obecnie nad grą z gatunku horror, która reprezentować będzie zupełnie nową markę. Oznacza to, że z całą pewnością nie jest to kontynuacja długo wyczekiwanego Bloodborne czy domniemana kontynuacja The Order: 1886, o której pisaliśmy niedawno.

Możliwe, że za tą tajemniczą produkcję odpowiada studio SIE Japan Studio, a konkretnie zespół, który odpowiada za serię Gravity Rush. Skąd takie domysły? Otóż na czele tej ekipy stoi Keiichiro Toyama - twórca cyklu Silent Hill, a także survival horrorów - Siren i Forbidden Siren 2, wydanych jeszcze na PlayStation 2.

Czy powyższe plotki okażą się prawdą? Możliwe, że dowiemy się tego już ostatniego dnia lutego, kiedy to odbędzie się konferencja Sony.

źródło: gamingbolt.com