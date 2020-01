Twórca Yakuza 7: Like a Dragon chce, aby seria pozostała RPG-iem

Yakuza 7: Like a Dragon zerwała z korzeniami serii i zamiast gry akcji przygotowano pełnokrwistą grę jRPG. Okazuje się, że również kolejne części sagi mogą podążyć tą drogą.

Yakuza 7: Like a Dragon właśnie dzisiaj oficjalnie debiutuje w Japonii. Choć na europejską premierą przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to już teraz wiemy, że szykuje nam się wyjątkowo udany tytuł. Magazyn Famitsu nagrodził najnowszą odsłonę serii Yakuza niemal maksymalną notą, przyznając jej 38 na 40 możliwych punktów. Recenzenci docenili przede wszystkim nowy, turowy system walki, który sprawia, że grze znacznie bliżej do klasycznych japońskich RPG-ów niż gier akcji.

Okazuje się, że na choć powrót do korzeni serii jest możliwy, to twórcy gry woleliby rozwijać nowe pomysły, po raz pierwszy zaprezentowane właśnie w Yakuza 7: Like a Dragon. Toshihiro Nagoshi - jeden z twórców najnowszej odsłony serii Yakuza, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że tak naprawdę w kolejnej Yakuzie deweloperzy mogą zdecydować się zarówno na rozwój systemów RPG, powrót do gier akcji, jaki i stworzenie hybrydy tych dwóch gatunków.

Przekształcenie Yakuza 7 w grę RPG było dużym wyzwaniem. W kolejnej grze możemy kontynuować z RPG i stworzyć coś, co ją przewyższy. Możemy także wrócić do akcji. Moglibyśmy również wymieszać akcję z nowym systemem RPG. Wszystkie te scenariusze są możliwe. - Toshihiro Nagoshi, SEGA

Przedstawiciel SEGI nie ukrywa jednak, że osobiście wolałby kontynuować rozwój serii w kierunku gier RPG.

Osobiście chciałbym iść tą samą drogą i zobaczyć, co możemy poprawić. Na przykład, sprawić aby system bitwy był jeszcze bardziej przyjemny, dodając do niego nowe funkcje związane z terenem i obszarami bitew. Moglibyśmy również ulepszyć tryb zarządzania drużyną i wiele innych podobnych rzeczy, ale na razie nie chcę jeszcze o tym myśleć. - Toshihiro Nagoshi, SEGA

Wydawca gry Yakuza 7: Like a Dragon wciąż nie ujawnił kiedy gra dokładnie zawita do Europy, na razie wiemy jedynie, że nastąpi to w bieżącym roku. Najnowsza Yakuza zmierza jedynie na konsolę PlayStation 4.

źródło: dualshockers.com