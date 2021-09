Twórca internetu dołącza do ProtonMail

Tim Berners-Lee ma pomagać w znajdowaniu rozwiązań pozwalających na zachowanie prywatności przy pełnym dostępie do wszystkich możliwych usług.

Kim jest Tim Berners-Lee? To człowiek, dzięki któremu możesz m.in. oglądać tę stronę. Odpowiada za powstanie HTML i pierwszej przeglądarki na świecie. Piszemy o nim więcej w tym artykule. ProtonMail to z kolei bezpieczna, anonimowa poczta internetowa, z której korzysta każdego dnia ok. 50 mln użytkowników. Niestety, niedawno straciła wizerunkowo, gdy adres IP jednego z użytkowników (był to aktywista ekologiczny) został przekazany francuskim władzom na skutek decyzji szwajcarskiego sądu.

Tim Berners-Lee dołączył do Proton jako doradca do spraw prywatności i bezpieczeństwa, mający pomóc "w stworzeniu internetu, gdzie każdy użytkownik będzie mieć pełną kontrolę nad informacją bez ograniczenia jakichkolwiek usług". Andy Yen, szef i współzałożyciel ProtonMail, podał w publicznym oświadczeniu, że idea jego firmy powstała w CERN, gdzie pracował Berners-Lee. Co do wspomnianego ujawnienia adresu IP - Yen wyjaśnia, że ProtonMail znajduje się w strefie jurysdykcji Szwajcarii i musi respektować wyroki tamtejszych sądów.

Jednak usługa reklamowała się jako niezbierająca adresów IP, co miało być dodatkowym zapewnieniem anonimowości użytkowników. Yen przeprosił za wprowadzenie w błąd, a na stronie usługi pojawiła się zmieniona deklaracja. Czy Tim Berners-Lee pomoże w znalezieniu sposobu na to, aby rzeczywiście usługa była w pełno anonimowa?

Źródło: ZDNet