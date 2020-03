Twórca memów zarzuca witrynie 9Gag kradzież swoich treści

Memy są bardzo popularnym środkiem przekazu. Jednak co, gdy stworzysz mema, a ktoś opublikuje go jako swoje dzieło?

Z taką właśnie sytuacją zetknął się twórca memów powstających na bazie obrazów i dzieł sztuki - Fabian, który twierdzi, że pomysły na jego memy zostały bezczelnie skopiowane przez znany portal humorystyczny 9gag, a co więcej - niektóre z nich zostały po prostu skopiowane, ale informacje o autorze usunięte, zastąpione nazwą serwisu i opublikowane jako seria Classical As Fuck By 9GAG. Fabian przestał z tego powodu tworzyć memy, a co warto zauważyć - również "kradziona" seria na Instagramie przestała być aktualizowana. Ponieważ 9Gag nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów twórcy, wzywa on do akcji mającej zwrócić uwagę na problem i udostępnianie jego tweeta z hashtagami Boycott9Gag, StopStealing oraz StartCreating.

Sam 9gag jak na razie nie odniósł się do zarzutów. Kradzież własności intelektualnej - do której zalicza się również memy - to bardzo poważny zarzut, a kary za takie postępowanie mogą być ogromne.

Źródło: SputnikNews