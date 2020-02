Twórca pierwszej trylogii Gears of War zaoferował pomoc przy Gears of War 6

Cliff Bleszinski, znany m.in z pierwszej trylogii Gears of War, zaoferował Microsoftowi swoją pomoc przy tworzeniu Gears of War 6.

Cliff Bleszinski to zdecydowanie barwna postać rynku gier i uznany twórca, a współtworzona przez niego pierwsza trylogia Gears of War zyskała miano kultowej. Są to gry akcji z perspektywą trzeciej osoby, w których otrzymujemy ciekawych bohaterów i epicką historię oraz wyjątkowy arsenał broni do efektownego uśmiercania przeciwników. Nic więc dziwnego, że produkcję pokochały miliony ludzi. Niestety, od wydania dobrze przyjętej piątej odsłony Gears of War - Gears 5, nie wiadomo nic na temat kontynuacji serii. Cliff Bleszinski zaoferował właśnie swoją pomoc.

Współautor Gears of War zamieścił w serwisie Twitter wpis, w którym oferuje właścicielowi praw w do marki – firmie Microsoft, konsultacje nad kontynuacją serii. Prawdopodobnie oferta Cliffa Bleszinski'ego ma związek z niedawnym odejściem z Microsoftu drugiego z twórców serii Gears of War – Roda Fergusona, który postanowił wesprzeć Blizzard Entertainment przy tworzeniu Diablo 4.

Tym bardziej, że w swoim poście Bleszinski napisał, że wraz z Lee Perry'm – jednym z głównych projektantów gry, pozostawili Rodowi (Fergusonowi) wiele niewykorzystanych dotąd pomysłów. Twórca dodał w swojej wiadomości również zwrot - "twój ruch", skierowany do Microsoftu. Czy gigant technologiczny podejmie rękawice?

Przypomnijmy, że ostatnia część sagi Gears of War - Gears 5, ukazała się w zeszłym roku na konsoli Xbox One i PC-tach (z Windows 10).

źródło: twitter