Twórca procesorów do iPhone'a i iPad'a pozwany przez Apple

Gigant z Cupertino pozywa jednego ze swoich inżynierów, którzy zaangażowani byli w produkcję pierwszego 64 bitowego układu mobilnego Apple A7.

Powołując się na informacje przekazane przez Bloomberga Apple pozwało swojego byłego projektanta układów scalonych - Gerard'a Williams'a III. Powodem pozwu jest naruszenie umowy przez byłego pracownika. W ciągu 9 lat pracy dla Apple Gerard brał udział w projektach wszystkich układów mobilnych przeznaczonych dla urządzeń mobilnych Apple od A7 do A12X włącznie.

Źródło: macworld.com

Wcześniej Gerard Williams III zaangażowany był także w projekt nad rdzeniem ARM Cortex A8, który został użyty w procesorze zasilającym iPhone'a 3GS z 2009 roku. Williams III oficjalnie dołączył do Apple w 2013 roku, kiedy to na rynku pojawił się pierwszy 64 bitowy procesor zaprojektowany specjalnie dla smartfona. Konkurencja zaprezentowała swoje 64 bitowe chipy dopiero rok później.

Williams do czasu opuszczenia szeregów Apple w kwietniu 2019 roku odpowiedzialny był za projektowanie kompletnych układów SoC (System on a Chip) do różnego rodzaju sprzętu produkowanego przez Apple i spółki zależne.

Po odejściu z Apple Williams założył własną firmę Nuvia, która zajmuje się tworzeniem nowej generacji procesorów. To właśnie Nuvia jest powodem pozwu ze strony Apple. Williams twierdzi, że jego umowa z Apple była sprzeczna z prawem stanu Kalifornia, które zezwala pracownikom na zakładanie i rozwijanie własnych firm.

Sąd Najwyższy hrabstwa Santa Clara z przewodniczącym Mark'iem Pierce'm orzekł, że prawo nie pozwala pracownikowi "zaplanować i przygotować się do stworzenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa przed rozwiązaniem umowy, jeśli pracownik robi to w czasie swojego pracodawcy i z jego zasobów".

Sędzia odrzucił również wniosek Williams'a o rzekome szpiegowanie go poprzez uzyskiwanie wiadomości z jego iPhone'a.

Adwokat Williamsa zamierza odwołać się od wyroku. W chwili obecnej na wygranej pozycji jest Apple, ale sąd odrzucił wniosek o odszkodowanie karne.

Nuvia, która została założona razem z innymi byłymi pracownikami Apple w listopadzie warta była 53 miliony dolarów.

Apple mimo, iż projektuje własne procesory nie posiada żadnych zakładów produkcyjnych, gdzie mogłoby je wyprodukować. Właśnie dlatego Apple jest największym klientem TSMC. Tajwańczycy dzięki intratnemu kontraktowi z Apple są największym producentem układów scalonych na świecie.

Źródło: phonearena.com