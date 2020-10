Twórca serii Uncharted i The Last of Us wzmacnia szeregi Microsoftu

Microsoft nie ma zamiaru zwalniać tempa i regularnie wzmacnia swoje zespoły w ramach Xbox Game Studios. Szeregi firmy zasilił właśnie weteran branży z Naughty Dog.

W zeszłym miesiącu całą branżę zelektryzowała wiadomość dotycząca przejęcia przez Microsoft firmy ZeniMax Media, do której należy m.in. Bethesda. Cała operacja kosztowała „giganta z Redmond” blisko 7,5 miliarda dolarów, ale dzięki temu wewnętrzne zespoły producenta wzbogaciły się o pokaźną liczbę nowych studiów.

Włodarze Microsoftu nie ukrywali wówczas, że to nie koniec inwestycji i ciągle rozglądają się za „okazjami i wartościowymi partnerami”. Na kolejny ruch ze strony „zielonych” nie musieliśmy długo czekać. Szeregi studia The Initiative zasilił właśnie Lee Davis, doświadczony deweloper, który wiele lat spędził w Naughty Dog i pracował nad takimi grami jak: Uncharted 2, Uncharted 4 oraz The Last of Us (1 i 2). Davis odpowiadał przy tych projektach głównie za animacje walki wręcz. W nowym zespole został mianowany głównym animatorem.

Nad czym deweloper będzie pracował w The Initiative? Tego niestety nie wiemy. Studio zostało założone w 2018 roku i od tamtej pory regularnie poszerza swój skład. Spekuluje się, że pierwszym dziełem zespołu będzie trzecioosobowa gra akcji. Pojawiły się również plotki, że The Initiative może odpowiadać za wskrzeszenie kultowej marki Perfect Dark.

