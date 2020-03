Twórcy Animal Crossing: New Horizons mają nadzieję, że gra pomoże ludziom podczas pandemii

Radosna gra od Nintendo zbiera świetne recenzje, a twórcy chcą, aby przynosiła ona radość w trudnych czasach.

Dziś jest ważny dzień dla fanów Animal Crossing, gdyż właśnie zadebiutowała najnowsza odsłona serii. Z okazji debiutu najnowszego tytułu Nintendo, portal The Verge opublikował wywiad z twórcami gry – Hisashi Nogami i Aya Kyogoku, którzy odnieśli się do obecnej globalnej sytuacji, związanej z koronawirusem.

Nogami wyznał, że jest bardzo zasmucony aktualnymi wydarzeniami na świecie. Projektant gry wyraził nadzieję, że w związku z ukazaniem się produkcji w czasie pandemii, pomoże ona ludziom w tej ciężkiej sytuacji.

Biorąc pod uwagę czas (w którym ukazał się tytuł), mamy nadzieję, że wielu fanów gry Animal Crossing potraktuje ją jako ucieczkę i dzięki niej będą mogli dobrze się bawić w tym trudnym okresie. - Hisashi Nogami

W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, które ukazywały się w pierwszej kolejności w Japonii, Animal Crossing: New Horizons zadebiutowała jednocześnie na wszystkich kontynentach. Aya Kyogoku, która jest reżyserem produkcji, stwierdziła, że jest to teraz szczególnie istotne ze względu na ograniczone możliwości opuszczania miejsc zamieszkania.

Jest to rodzaj gry, którą chcesz się cieszyć z innymi ludźmi i dzielić doświadczeniami z rodziną i przyjaciółmi. Więc sądzę, że jednoczesna, globalna premiera jest dobrym podejściem ze strony marki". - Aya Kyogoku

Trudno nie zgodzić się z twórcami, że radosna i relaksująca oprawa gry oraz możliwość interakcji z innymi graczami jest obecnie wyjątkowo ważna. To jednak nie jedyny powód, aby bliżej zapoznać się z najnowszą odsłoną serii. Pierwsze recenzje tytułu są wyjątkowo pochlebne, a według niektórych opinii, jest to tytuł niemal wybitny. Wystarczyć zapoznać się z wynikami gry na serwisie Metacritic, na którym łączna ocena recenzentów to 91 na 100.

Animal Crossing: New Horizons jest dostępny już od dziś, na wyłączność konsoli Nintendo Switch.

źródło: gamingbolt.com