Twórcy ChatGPT udostępnili narzędzie do... wykrywania SI. Póki co kiepskie

Trzeba jednak docenić, że próbują pomóc w wykrywaniu tego, co sami wynaleźli.

OpenAI udostępniło wczoraj światu "wykrywacz", którego zadaniem jest identyfikacja, czy dany tekst napisał człowiek, czy sztuczna inteligencja - jak ChatGPT. Jednak jest to na razie bardzo słabe narzędzie, które dopiero ma zostać rozwinięte tak, jak sobie zaplanowali to twórcy. Powstało po to, aby nauczyciele mogli sprawdzić, czy prace i wypracowania stworzyli sami studenci, czy też pomagała im w tym SI. Ma za zadanie badać tekst ogólnie i wskazywać, które jego fragmenty powstały w wyniku niedozwolonej pomocy.

Przeprowadzono już testy, których wyniki mówią, że dziecinnie łatwo je oszukać. Samo OpenAI podaje, że 26% tekstu stworzonego przez maszynę określono jako napisany przez człowieka, a 9% napisanego przez człowieka jako dzieło maszyny.

Szansa na popełnienie błędu rośnie na każde 1000 znaków ze spacjami, a więc przy większych pracach, mających ponad 10 000 zzs, jest już bardzo duża. Tymczasem powstało inne narzędzie tego typu, mające już teraz znacznie lepszą skuteczność. Nazywa się Hive Moderation. Oba testowano w ten sam sposób - dano im ten sam tekst do oceny, które jego partie były pisane przez człowieka, a które przez SI. Hive Moderation wykazało aż 99,9% trafności w ocenie.

To pocieszająca informacja dla osób, które obawiają się, że zaleją nas teksty pisane przez SI. Jednak ciekawe, co się stanie, gdy każemy sztucznej inteligencji stworzyć tekst tak, aby nie wyglądał na pisany przez SI?

