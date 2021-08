Twórcy Dark Souls tworzą grę na wyłączność PS5

Sony szykuje wielką niespodziankę dla posiadaczy PS5. Współzałożyciel podcastu Xbox Era, Shpeshal Nick zdradził na swoim koncie na Twitterze plany Japończyków dotyczące nowych gier. Powołując się na swoje źródła twierdzi, że Sony zleciło From Software stworzenie nowej gry. Wielu graczy czeka na kontynuację Bloodborne, jednak w tym wypadku nie chodzi o tę markę. Być może doczekamy się nowej odsłony Demon's Souls lub Dark Souls, mimo, że już kilka lat temu twórcy zapewniali o zakończeniu cyklu, albo całkowicie nowego IP. Aktualnie nic więcej na ten temat nie wiadomo.

