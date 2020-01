Twórcy Dauntless mają nowych właścicieli, gra może niebawem trafić na Androida i iOS-a

Autorzy gry Dauntless - studio Phoenix Labs, ogłosili dzisiaj, że dołączyli do firmy Garena.

Garena to jeden z największych wydawców w południowo-wschodniej Azji, firma zajmuje się takimi tytułami jak: Call of Duty: Mobile, Arena of Valor czy League of Legends. Włodarze korporacji postanowili zainwestować swoje fundusze w dynamicznie rozwijające się studio Phoenix Labs i oczywiście ich produkcję - Dauntless.

Dauntless to darmowa produkcja, inspirowana serią Monster Hunter, w której gracze polują na wielkie bestie, a następnie z ich elementów tworzą coraz to potężniejsze bronie i pancerze. Tytuł ten początkowo zadebiutował na PC, ale obecnie jest już dostępny także na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Jesse Houston - CEO Phoenix Labs, w otwartym liście do fanów ujawnił, że współpraca z Garena była konieczna, aby Dauntless mogło się rozwijać jeszcze szybciej. Lider studia dodał, że gracze mogą liczyć na więcej nowej zawartości, a co ważniejsze, będą otrzymywać ją znacznie częściej.

Swojego zadowolenia nie krył również Forrest Li, założyciel Garena:

Z przyjemnością witamy Phoenix Labs w rodzinie Garena. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy, jak Phoenix Labs dojrzewa do jednego z najlepszych zespołów deweloperskich w branży i wprowadza niezwykle ekscytujący tytuł w postaci Dauntless. Wiemy również, że podzielają oni naszą misję tworzenia świetnych gier, najlepszych zespołów i stawiania graczy na pierwszym miejscu. Nasze zestawy umiejętności dopełniają się i widzimy wiele ekscytujących możliwości, które nasze zespoły mogą wspólnie eksplorować.

Dowiedzieliśmy się również, że rok 2020 ma być przełomowy dla Dauntless, twórcy chcą wprowadzić swoją produkcję na wyższy poziom. Możliwe, że wiąże się to z rychłą premierą gry na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em, nad którą zespół pracuje już od jakiegoś czasu. Biorąc pod uwagę obecną popularność gier mobilnych, Phoenix Labs może spokojnie liczyć na znaczny przypływ graczy.

