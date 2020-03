Twórcy Death Stranding szykują dla nas niespodziankę w marcu

Enigmatyczna wiadomość Hideo Kojimy na Twitterze wywołała niemałe poruszenie. Wygląda na to, że w marcu możemy spodziewać się ujawnienia nowego projektu legendarnego twórcy.

Takiego artysty jak Hideo Kojima nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Pod koniec stycznia bieżącego roku deweloper udzielił wywiadu, w którym opowiadał, że pracuje obecnie nad kilkoma projektami, jednak nie ujawnił szczegółów na ich temat. Okazuje się, że być może wkrótce będziemy mieli okazję zapoznać się z pierwszymi efektami tych prac.

Japoński twórca zamieścił na swoim oficjalnym koncie, w serwisie Twitter, enigmatyczną wiadomość. Zawiera ona zaledwie jedno słowo - marzec, oraz dwa zdjęcia. Obie fotografie, z różnych perspektyw, pokazują kalendarz na rok 2020, który prezentuje miesiąc marzec. Wiadomość ekscentrycznego artysty wzbudziła ogromne zainteresowanie i wywołała burze spekulacji. Niektórzy sugerują, że zapowiedź dotyczy dodania nowej zawartości do gry Death Stranding, choć większość osób ma nadzieję na ogłoszenie zupełnie nowego projektu. Pojawiły się jednak wątpliwości i zdania, że Hideo po prostu cieszy się z nastania marca, bądź chciał się jedynie pochwalić kalendarzem. Jedno jest pewne, jeśli Kojima rzeczywiście zamierza ogłosić nowy projekt, to z pewnością będzie to coś wyjątkowego.

Jeśli przed ogłoszeniem informacji, na temat nowego projektu, macie ochotę na bliższe spotkanie z twórczością Hideo Kojimy, to Death Stranding jest do tego doskonałą okazją. Gra ukazała się w listopadzie zeszłego roku na PlayStation 4, a już latem tego roku będzie dostępna na PC.

źródło: Twitter