Twórcy Demon's Souls tworzą oryginalną grę na PlayStation

Bluepoint Games jest szeroko znane jako twórcy odświeżonych wersji Shadow of the Colossus na PS4 oraz Demon's Souls na PS5. Pojawiły się oficjalne informacje na temat przejęcia studia przez Sony. Te dwa podmioty od lat ze sobą współpracowały, jednak teraz ta kooperacja może przejść na kolejny poziom.

Prezes studia, Marco Thrush w rozmowie s serwisem IGN powiedział, że Bluepoint Games pracuje aktualnie nad całkowicie nową, oryginalną zawartością. Nie jest jasno powiedziane, czy to zupełnie nowy pomysł czy część istniejącego już IP, jednak mamy pewność, że nie będzie to kolejna odświeżona wersja.

Pracujemy teraz nad oryginalną zawartością, to nasz nowy projekt. Nie możemy mówić o tym, co to jest, ale jest to dla nas kolejny krok w rozwoju. Nasz zespół jest bardzo doświadczony (...) To nie jest tak, że jesteśmy grupą programistów przeszkoloną do tworzenia remasterów. Przy wsparciu Sony jesteśmy gotowi, aby pokazać co możemy zrobić i co potrafi konsola PlayStation.