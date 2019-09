Twórcy EVE Online pracują nad nową grą z gatunku MMORPG!

Studio CCP Games - twórcy EVE Online, poszukuje pracowników, którzy mają wesprzeć zespół pracujący nad nową grą z gatunku MMORPG.

CCP Games to deweloper, który znany jest przede wszystkim z gry sieciowej EVE Online, która cieszy się niesłabnącą popularnością od 2003 roku. Problem w tym, że największy sukces studia, jest do tej pory ich jedynym. Pomimo tego, że zespół próbował swoich sił w innych produkcjach i gatunkach. Za przykład niech posłuży tu nieudany eksperyment w postaci gry FPS - Dust 514.

We wpisie na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, studio CCP Games poinformowało, że obecnie trwa rekrutacja do londyńskiego oddziału firmy, który pracuje nad niezapowiedzianą jeszcze grą z gatunku MMORPG akcji. Niestety na temat samej produkcji nie ujawniono żadnych informacji.

Czym może być owa tajemnicza gra? Tego niestety nie wiemy, ale pojawiają się liczne pogłoski, które sugerują, że produkcja zmierza wyłącznie na PC i będzie napędzana przez silnik graficzny Unreal Engine 4. Dodatkowo należy pamiętać, że już wcześniej CCP Games miało w planach stworzenie gry sieciowej opartej o Świat Mroku (World of Darkness) wydawnictwa White Wolf. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że White Wolf przez pewien czas należało do CCP Games (od 2006 do 2015 roku), być może już wtedy studio zagwarantowało sobie możliwość stworzenia gry w świecie pełnym wampirów, wilkołaków i innych nadprzyrodzonych istot.

Czy nowy projekt CCP Games okaże się sukcesem na miarę EVE Online? Odpowiedzi na to pytanie z całą pewnością nie poznamy zbyt szybko.

źródło: CCP Games/twitter