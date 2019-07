Twórcy Greedfall wykupieni przez BigBen Interactive

Studio Spiders, autorzy nadchodzącej gry RPG - Greedfall, zostali wykupieni przez BigBen Interactive.

BigBen Interactive to mało znany francuski wydawca, który w ostatnim okresie poczynił spore inwestycje na polu gier wideo. Do BigBen należą między innymi takie studia jak: Cyanide (Styx, Blood Bowl, Call of Cthulhu, a także nadchodzące Werewolf: The Apocalypse – Earthblood), Kylotonn Racing (V-Rally 4, WRC 8) oraz Eko Software (How to Survive, Warhammer Chaosbane). Dzisiaj do tego grona dołączyło studio Spiders, specjalizujące się w tworzeniu średnio-budżetowych gier rpg, które obecnie pracuje nad swoim najbardziej ambitnym projektem - Greedfall.

To przejęcie doskonale wpisuje się w strategię Bigbena, polegającą na zwiększeniu wiedzy w zakresie rozwoju gier wideo z segment AA. Z radością witamy utalentowanych członków zespołu Spiders, którzy wzmocnią nasz dział rozwoju i będą uczestniczyć w nowych, jeszcze bardziej ambitnych projektach. - Alain Falc, Prezes firmy Bigben.

BigBen Interactive za przejęcie studia Spiders zapłaci w gotówce, a cała transakcja zostanie sfinalizowane we wrześniu. Jehanne Rousseau, stojąca na czele studia, również nie kryła zadowolenia z dołączenia do BigBen. Podkreślając, że dla jej zespołu jest to niepowtarzalna szansa na przyśpieszenie rozwój i zdobycie nowej wiedzy poprzez współpracę z innymi studiami należącymi do firmy BigBen.

Dzisiejsze rewelacje nie będą mieć wpływu na proces twórczy i premierę gry Greedfall, ta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zadebiutuje 10 września na PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam).

źródło: wccftech.com