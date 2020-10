Twórcy Heavy Rain i Detroit Become Human rozczarowani Xbox Series X i S

David Cage, CEO i lider studia Quantic Dram, niezbyt pochlebnie wypowiedział się o podejściu Microsoftu do nowej generacji konsol.

Już za niespełna miesiąc na rynek trafią nowe konsole Microsoftu. Amerykański producent zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie i przygotował dwa, mocno różniące się od siebie urządzenia - Xbox Series X i Series S. Pierwsze z nich to konsola "właściwa", która ma zapewnić największą wydajność i rzucić bezpośrednie wyzwanie PlayStation 5. Series S ma natomiast być budżetową alternatywą, ze znacznie mniejszą mocą obliczeniową. To właśnie nie podoba się liderowi studia Quantic Dream.

Xbox Series S spowolni rozwój gier podczas dziewiątej generacji konsol?

W wywiadzie dla serwisu Wccftech, David Cage, stwierdził, że Xbox Series S może wyraźnie hamować rozwój gier podczas dziewiątej generacji. Dlaczego? Zdaniem dewelopera, decyzja Microsoftu o stworzeniu Xbox Series S spowodowała, że rynek konsolowy niebezpiecznie mocno zbliżył się do PC-tów, gdzie istnieje wiele urządzeń o różnej konfiguracji. Sprawia to, że twórcy gier muszą znacznie więcej czasu poświęcać na odpowiednią optymalizację swoich dzieł, co na konsolach nie było do tej pory problemem.

To jednak nie wszystko, Cage twierdzi, że większość deweloperów tworząc gry z myślą o konsolach, będzie dostosowywać ustawienia graficzne do najsłabszego urządzenia na rynku, czyli właśnie Xbox Series S.

Kiedy producent oferuje dwie konsole o różnych specyfikacjach, istnieje duża szansa, że większość deweloperów skupi się na wersji niższej, aby uniknąć sytuacji, w której trzeba przygotować dwie różne wersje. - David Cage

David Cage nie ukrywa, że nie podoba mu się takie podejście do nowej generacji. Jego zdaniem będzie to wyraźnie wpływać zarówno na deweloperów, jak i samych graczy.

Muszę przyznać, że naprawdę nie jestem wielkim fanem tej decyzji. Myślę, że jest to kłopotliwe dla deweloperów, ale także dla graczy, i chociaż rozumiem komercyjne powody tego wyboru, to jest to decyzja kontrowersyjna. - David Cage

Warto tu dodać, że choć Sony również przygotowało dwa modele PS5, to nie różnią się one pod względem mocy obliczeniowej. Jedyną zmienną jest tu brak napędu Blu-ray w wersji All-Digital.

