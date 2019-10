Twórcy League of Legends zapowiadają nowości - nadchodzi LoL: Wild Rift

Z okazji 10 urodzin League of Legends, twórcy gry - studio Riot Games, zapowiedzieli masę nowości. Już w przyszłym roku otrzymamy League of Legends: Wild Rift - wersję gry dedykowaną urządzeniom mobilnym i konsolom. To jednak nie koniec nowości.

Plotkowano o tym od miesięcy, a dzisiaj wreszcie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi mobilnej odsłony League of Legends. Nowa produkcja otrzyma podtytuł Wild Rift i zadebiutuje przed końcem przyszłego roku. Co ciekawe, Wild Rift zmierza również na konsole, ale ta wersja pojawi się najprawdopodobniej dopiero w 2021 r.

Twórcy zdradzili, że choć League of Legends: Wild Rift będzie wierne PC-towemu oryginałowi, to nowa odsłona powstaje od podstaw z myślą o konsolach i urządzeniach mobilnych. Możemy zatem liczyć na odświeżone modele postaci, animacje i systemy gry. Wild Rift będzie oczywiście produkcją darmową, a na start otrzymamy 40, dobrze znanych fanom gry, bohaterów.

To nie koniec nowości jakie ujawniło dzisiaj studio Riot Games. Twórcy Legaue of Legends postanowili wyjść ze swojej strefy komfortu i zapowiedzieli, że pracują nad aż czterema nowymi projektami. Jednym z nich jest Legends of Runeterra - gra karciana, dedykowana PC oraz urządzeniom mobilnym. Już teraz możecie zarejestrować się na oficjalniej stronie gry i uzyskać szansę na udział w beta testach. Co istotne, produkcja pozwoli na wspólną rywalizację graczy PC-towych i mobilnych. Pełna wersja Legends of Runeterra zadebiutuje w przyszłym roku.

Poza Wild Rift i Legends of Runeterra, studio Riot Games pracuje również nad: taktyczną pierwszoosobową strzelanką, określaną na razie jako projekt A, bijatyką 2D z bohaterami z League of Legends oraz grą akcji z elementami RPG wzorowaną na serii Diablo, której akcja toczyć będzie się w świecie Runeterra.

Dzisiejsze ogłoszenia pokazują, że League of Legends zaczęło nieco ciążyć Riot Games i studio chciało spróbować czegoś nowego. W sumie, w niedalekiej przyszłości, możemy spodziewać się aż pięciu nowych produkcji z logiem Riot Games, co ważniejsze (nie licząc Wild Rift) z zupełnie innych gatunków niż LoL. Trzymam kciuki za nowe produkcje studia i z pewnością, gdy tylko będzie mi to dane, wypróbuję każdą z nich.