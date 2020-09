Twórcy No Man’s Sky pracują nad nowym, ambitnym projektem

Studio Hello Games - twórcy przebojowego No Man’s Sky, ujawnili pierwsze informacje na temat nowej gry.

No Man’s Sky zadebiutowało na rynku ponad cztery lata temu. Twórcy gry obiecywali fanom niezwykłe doznania i niemal nieskończoną zabawę. Premiera gry bardzo szybko zweryfikowała buńczuczne zapowiedzi deweloperów. Fani gry byli wściekli, że najzwyczajniej w świecie, ich oszukano. No Man’s Sky okazało się "wydmuszką", produkcją pozbawiono większości obiecywanych elementów. Na szczęście studio Hello Games nie załamało się pod falą krytyki i rozpoczęło żmudny proces naprawy tytułu.

Czy to się udało? Dziś, po czterech latach od premiery, śmiało możemy stwierdzić, że tak. Produkcja została wzbogacona już o kilkanaście (darmowych!) ogromnych aktualizacji, które w znaczący sposób rozbudowały i usprawniły No Man’s Sky. Choć Hello Games nie ma zamiaru rezygnować ze wsparcia dla swojego flagowego tytułu, to jak ujawnił właśnie Shaun Murray - założyciel studia, jego zespół rozpoczął pracę nad nowym, ambitnym projektem.

Czym będzie owa produkcja? Murray nie chce tego na razie zdradzać, ale przyznał, że będzie to ogromna produkcja i z całą pewnością nie będzie to No Man’s Sky. Lider studia Hello Games stwierdził, że przez lata pracy w EA zraził się do ciągłych kontynuacji.

Dowiedzieliśmy się również, że Hello Games składa się obecnie z 26 pracowników. Zaledwie troje z nich pracuje nad ujawnioną niedawno grą The Last Campfire. Pozostała 23 jest podzielona pomiędzy No Man's Sky i kolejnym wielkim projektem.

