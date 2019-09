Twórcy Smite oraz Paladins zapowiadają nową grę - Rogue Company

Studio Hi-Rez, twórcy m.in. bardzo popularnej gry typu MOBA – Smite, zapowiedzieli nowy tytuł, tym razem jest to sieciowa, drużynowa strzelanka.

Studio Hi-Rez ma w swoim portfolio wiele ciekawych tytułów, wszystkie nastawione są na rozgrywkę sieciową i nie inaczej jest w przypadku właśnie zapowiedzianej produkcji Rogue Company.

Rogue Company to drużynowa strzelanka nastawiona na rywalizację z innymi graczami. Gra pozwoli nam wcielić się w najemników (każdy o wyjątkowych zdolnościach i cechach). Po wyborze konkretnej postaci i wyposażenia, będziemy mogli ruszyć do walki w licznych trybach i na zróżnicowanych mapach. Twórcy już teraz podkreślają, że zamierzają blisko współpracować ze społecznością gry i regularnie dodawać nową zawartość, jak np.: mapy, tryby, bronie i gadżety czy najemników.

Premiera Rogue Company odbędzie się w 2020 roku, jednak zanim to nastąpi, studio Hi-Rez zamierza regularnie informować nas o kolejnych elementach produkcji. Jeszcze we wrześniu poznamy pierwszych najemników. W październiku dowiemy się jak wyglądają tryby rozgrywki. Listopad przyniesie nam pierwsze informacje na temat uzbrojenia i gadżetów, natomiast w grudniu poznamy historię świata gry.

Rogue Company zmierza na PC (tylko Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Co istotne, już w dniu premiery produkcja ta zaoferuje nam pełne wsparcie dla funkcji cross-play, co umożliwi wspólną rozgrywkę bez względu na posiadaną platformę.