Twórcy The Sims szykują zupełnie nową markę

EA Maxis – twórcy serii The Sims, poszukują nowych pracowników. Oferowane stanowiska wskazują na plany stworzenia nowego IP.

Pierwsza część kultowej serii The Sims zadebiutowała dwadzieścia lat temu i od razu zdobyła rzesze fanów. W produkcji studia Maxis urzekła nie tylko możliwość stworzenia własnego świata, ale również pełnego decydowania o wykreowanej przez siebie postaci. Seria doczekała się wielu odsłon i licznych dodatków. Fani niestety nie doczekali się zapowiedzi kolejnej, piątej pełnoprawnej odsłony serii. Jednak spekulacje na ten temat mnożą się już od ponad roku, a kilka tygodni temu, EA ogłosiło poszukiwania testerów do niezapowiedzianej gry, powiązanej z serią The Sims.

Wygląda na, że EA Maxis nie próżnuje, bowiem ogłoszono kolejny nabór pracowników. W opisach kilku stanowisk, na oficjalnej stronie firmy, możemy jasno przeczytać, że pracownicy są poszukiwani do tworzenia nowego, niezapowiedzianego IP. Jakiego? Niestety nie zdradzono. Jednak są wzmianki o "tworzeniu doskonałych doświadczeń użytkowników" oraz "kolejnej dużej produkcji". Najbardziej na wyobraźnię działają wymogi, związane z poszczególnymi stanowiskami. Znajdziemy tam informacje o "stylizowanych interpretacjach rzeczywistych efektów wizualnych", "tworzeniu takich efektów, jak dym, ogień, chmury, woda, para i eksplozje” czy „animacjach opartych na fizyce, interakcji uderzeń, zniszczenia, wody, ubrań i włosów itp.”. Wspomniane są również o "grze jako usłudze", więc może chodzi o nowe MMO?

Jednego możemy być pewni, w najbliższych miesiącach pracownicy studia Maxis z całą pewnością nie będą mogli narzekać na brak zajęć.

źródło: gamesradar.com