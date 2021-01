Twórcy Wasteland 3 pracują nad nową grą na wyłączność Xbox Series X

Studio inXile Entertainment - twórcy m.in Wasteland 3, potwierdzili, że pracują już nad nowym projektem, który tworzony jest z myślą o Xbox Series X.

Studio inXile Entertainment zostało założone w 2002 roku przez Briana Fargo, czyli jednego z najważniejszych, współczesnych twórców gier. To właśnie m.in. jemu zawdzięczamy narodziny takich serii jak Fallout, Wasteland czy The Bard's Tale. InXile przez wiele lat pozostawało niezależnym studiem, jednak w 2018 roku, otrzymało ofertę z typu tych "nie do odrzucenia". W ten właśnie sposób ci utalentowani deweloperzy dołączyli do wewnętrznych studiów Microsoftu.

Gdy "zieloni" przejmowali inXile, studio pracowało wówczas nad Wasteland 3, które ostatecznie ukazało się pod koniec zeszłego roku. Teraz przyszła pora na pierwszy w historii zespołu projekt, zrealizowany w pełni już jako część Xbox Game Studios. Twórcy Wasteland 3 już wcześniej ujawnili, że ich nowy projekt będzie grą RPG nowej generacji, która powstanie na silniku Unreal Engine 5. Teraz jednak, dzięki ofertom pracy opublikowanym przez inXile, dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów na temat produkcji.

Wasteland 4 jako FPS? Czemu nie.

InXile poszukuje obecnie starszego projektanta rozgrywki oraz głównego inżyniera rozgrywki. Z opisu ofert, możemy się dowiedzieć, że nowi pracownicy studia mieli by pomóc w tworzeniu "fabularnej gry akcji nowej generacji", która łączyć będzie w sobie "dynamiczne elementy rozgrywki znane z pierwszoosobowych strzelanek (FPS) i gier RPG". Możemy się również spodziewać "niezwykłych projektów broni widocznych w pierwszej osobie i spektakularnych zdolności". Cóż, nam aż nadto przypomina to Destiny, ale w sumie nie mielibyśmy nic przeciwko, o ile inXile Entertainment mocniej niż Bungie skupi się na opowiadaniu ciekawej historii.

Śmiało możemy założyć, że nowa gra inXile Entertainment zadebiutuje wyłącznie na Xbox Series X i Series S oraz PC z Windows 10.

Zobacz również: Crying Suns - kosmiczna gra za darmo od Epic Games