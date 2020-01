Twórcy gier wolą PlayStation 5

Dziewiąta generacja konsol wystartuje już pod koniec tego roku. Choć wciąż nie wiemy wszystkiego na temat PlayStation 5 i Xbox Series X, to okazuje się, że twórcy gier wybrali już sprzęt, na którym wolą pracować.

Kolejna generacja konsol niemal puka już do naszych drzwi. Nie ma co ukrywać, że największy bój stoczą ze sobą trzy firmy: Sony, Microsoft i Nintendo. Choć na rynku przybyło nam ostatnio sprzętów do grania, jak choćby Google Stadia, to na razie są one traktowane bardziej jako ciekawostka, niż pełnoprawny sprzęt do grania.

Gracze czekają na prezentację pełni możliwości PlayStation 5, Xbox Series X i nowej konsoli od Nintendo, która najprawdopodobniej będzie jedynie ulepszoną wersją już istniejącego Switcha (według plotek może to być Switch Pro). Choć większość użytkowników z pewnością nie zdecydowała jeszcze, na sprzęt którego producenta się zdecyduje, to, prawdopodobnie obcujący już ze sprzętem nowej generacji, deweloperzy wybrali swoje ulubione platformy.

W ramach ankiety przeprowadzonej na potrzeby Game Developers Conference 2020, wydarzenia, które odbędzie się w dniach 16 - 20 marca tego roku i jest dedykowane twórcom gier, poproszono deweloperów o wskazanie urządzenia lub urządzeń (można było wybrać więcej niż jedną platformę), na którym najchętniej tworzyliby swoje nowe produkcje.

Zdecydowanie najwięcej twórców wskazało PC, bowiem aż 50% z nich. Na drugim miejscu znalazło się PlayStation 5, z 38% wynikiem. Miejsce trzecie, co jest dość sporym zaskoczeniem, zajęła konsola Nintendo Switch. Hybrydowy sprzęt japońskiego producenta przypadł do gustu aż 37% wszystkich ankietowanych.

Niestety, w czołówce próżno szukać konsol od Microsoftu. Wśród dostępnych sprzętów, dopiero 6 miejsca zajął Xbox Series X, natomiast sprzęt obecnej generacji - Xbox One, wylądował na pozycji 9.

Pełna lista, najpopularniejszych wśród twórców gier, urządzeń prezentuje się następująco:

PC - 50% PlayStation 5 - 38% Nintendo Switch - 37% Urządzenia Mobile (smartfony, tablety) - 34% Gogle VR - 27% Xbox Series X - 25% Google Stadia - 19% PlayStation 4 / Pro - 18% Xbox One / X - 16% Gogle AR - 16% Xbox Project xCloud - 11% Mac - 11% Przeglądarki internetowe - 10% Gry planszowe - 9% Linux - 5% Gry sterowane dźwiękiem (np. na Amazon Alexa, Google Home) - 5% PlayStation Now - 4% Apple TV - 4%

Co ciekawe, lista ta pokazuje nam również zmieniające się trendy w branży gier. Liczne studia coraz chętniej tworzą gry na urządzenia mobilne i gogle VR. To właśnie mobilność, może również stać za ogromnym sukcesem Nintendo Switch. Skąd tak niska pozycja Xbox Series X? Wydaje się, że twórcy wciąż mają w pamięci nieudaną dla Microsoftu obecną generację i wolą pracować na sprzęcie, który potencjalnie może dotrzeć do większej ilości odbiorców.

źródło: gamingbolt.com