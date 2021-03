Twórcy gry dla dorosłych parodiują Cyberpunk 2077. Musicie to zobaczyć

Twórcy gry dla dorosłych - Subverse, zaprezentowali przedpremierowy zwiastun produkcji, na którym nie brakuje odwołań do wielu

Studio FOW to niewielki zespół entuzjastów, który postanowił przygotować grę erotyczną dla dorosłych opartą o własne uniwersum i czerpiące inspirację z największych produkcji w branży (m.in. Mass Effect). Początkowo Subverse miało być niewielkim projektem, którego ewentualny sukces pozwoliłby deweloperem na kolejny krok w karierze. Bardzo szybko okazało się, że jeszcze przed premierą rzeczona produkcja wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Twórcy gry udali się do serwisu Kickstarter gdzie wystartowała zbiórka na Subverse. Zespół poprosił o 50 tysięcy funtów, a ostatecznie udało się zebrać 1,668,626 funtów (~ 9 milionów złotych), co automatycznie uczyniło z produkcję jednym z największych sukcesów Kickstartera. Dodatkowe fundusze pozwoliły znacznie rozbudować grę, ale sprawiły również, że jej premiera przesunęła się w czasie. Ostatecznie gra zadebiutuje w odcinkach, tak aby gracze nie musieli zbyt długo czekać.

Premiera pierwszego rozdziału gry odbędzie się już 26 marca, m.in. na platformie Steam. Z tej okazji Studio FOW podzieliło się z nami zwiastunem premierowym, w którym nie brakuje humoru, erotyki i nawiązań do wielu popularnych marek jak choćby Tesla czy Cyberpunk 2077. W tym drugim przypadku, twórcy pokusili się o sparodiowanie kultowej już frazy wypowiadanej przez Johnny'ego Silverhanda (Keanu Reeves) - "Wake the f*** up Samurai, we have a city to burn".

Zresztą, najlepiej zobaczcie to sami. Z oczywistych względów, poniższy materiał przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18-ty rok życia.

