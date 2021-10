Twórcy podali długość trwania filmu "Spider-Man: No Way Home"

"Spider-Man: Bez drogi do domu" to kolejny film wytwórni Marvel Studios. Premiera już zaraz, więc do Internetu wyciekają coraz to nowe informacje.

"Spider-Man" No Way Home" w reżyserii Jona Wattsa to film fantasy, którego wydarzenia zostały umieszczone w 4 fazie MCU. Fabuła opowiada o tytułowym Spider-Manie i kontynuacji jego przygód po "Spider-Man: Homecoming" oraz "Spider-Man: Daleko od domu". W roli głównej występuje znany już fanom Tom Holland, a towarzyszyć mu będą Zendaya, Jamie Foxx oraz Jacob Batalon. Premiera już niedługo, w związku z tym twórcy podzielili się pewną ciekawostką, która rozgrzeje serca fanów.

fot. Ostatnia Tawerna

Dziś zakończył się pierwszy etap montażu filmu "Spider-Man: No Way Home". Okazuje się, że materiał bez efektów wizualnych trwa w całości 2 godziny, 32 minuty i 55 sekund. Nie jest to oczywiście ostateczna długość filmu, więc wszystko może się jeszcze zmienić. Wiadomo jednak, że w finalnym rozrachunku czeka na nas nie mniej niż dwie godziny rozrywki. Przypominamy, że film "Spider-Man: No Way Home" będzie miał swoją premierę 17 grudnia 2021 roku.

