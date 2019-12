Twórcy serii Guild Wars pracują nad trzecioosobową grą akcji

Twórcy popularnej gry z gatunku MMORPG - Guild Wars, pracują nad trzecioosobowa grą akcji osadzoną w świecie fantasy.

Od 2005 roku studio ArenaNet pracuje tylko nad jedną grą na raz. Co więcej, zespół ten jest całkowicie oddany własnej marce - Guild Wars, która w 2012 roku doczekała się drugiej, stale rozwijanej części. Niestety, pomimo pełnego wsparcia, widać wyraźnie, że Guild Wars 2 się starzeje, a gracze coraz rzadziej powracają do tego fantastycznego świata.

Wszystko wskazuje na to, że włodarze ArenaNet doszli do wniosku, iż trzeba wkroczyć na nowe, niezbadane dotąd wody. Na oficjalnej stronie studia pojawiła się oferta pracy dla dyrektora artystycznego, który miałby czuwać nad rozwojem, niezapowiedzianej jeszcze, trzecioosobowej gry akcji osadzonej w świecie fantasy. Z ogłoszenia dowiedzieliśmy się również, że chodzi o tytuł przeznaczony na konsole, który działać będzie na silniku Unreal Engine 4. W obu przypadkach będzie to debiut ArenaNet - studio do tej pory pracowało tylko na autorskim silniku graficznym i jeszcze nigdy nie opracowało żadnej konsolowej gry.

Choć wszystko wskazuje na zupełnie nowy tytuł, to należy pamiętać, że ArenaNet może wciąż wykorzystać bogate uniwersum Guild Wars i pokusić się o konsolowy spin-off serii. Na kolejne informacje na temat projektu przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać.

Niezapowiedziana jeszcze produkcja może być ostatnią "deską ratunku" dla ArenaNet, choć studio wciąż wzbogaca Guild Wars 2 o nową zawartość, to wpływy z gry ciągle maleją. Spowodowało to liczne zwolnienia na początku bieżącego roku. Jakby tego było mało, to w październiku studio opuscił jeden ze współzałożycieli i główny pomysłodawca Guild Wars - Mike O'Brien.

źródło: ArenaNet