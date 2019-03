Tworzenie zabezpieczonych katalogów w systemie macOS

Posiadasz ważne dokumenty lub poufne informacje? Zapewne nie chcesz, aby dostały się w niepowołane ręce, albo osoba która będzie korzystać z twojego komputera je zobaczyła? Sprawdź, jak utworzyć zabezpieczoną hasłem przestrzeń na twoim komputerze Mac.

Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne. Jeżeli posiadasz ważne pliki, dokumenty lub poufne informacje i nie chcesz, aby ktokolwiek je zobaczył jest na to sposób. macOS (poprzenie wersje OS X również) posiada opcję wydzielenia określonej przestrzeni na twoim dysku - katalogu, do której dostęp będzie dodatkowo zabezpieczony hasłem. Gdy katalog będzie zablokowany posiada rozszerzenie .dmg, co oznacza, że łatwo możesz go przenosić pomiędzy komputerami Mac lub trzymać na zewnętrznym nośniku danych lub w chmurze.

Jak utworzyć zabezpieczony katalog?

Aby utworzyć zabezpieczony hasłem katalog:

Otwórz narzędzie dyskowe wbudowane w system macOS

Z paska narzędzi na górze ekranu wybierz opcję Plik > Nowy obraz > Pusty obraz

Wpisz nazwę swojego katalogu, wybierz miejsce, gdzie ma zostać zachowany. Zaznacz opcję do odczytu i zapisu (aby móc modyfikować pliki w katalogu), wybierz szyfrowanie (do wyboru szybsze 128 bitowe AES oraz wolniejsze i bezpieczniejsze 256 bitowe AES) oraz określ rozmiar katalogu

Po zakończeniu procesu katalog o wybranej przez Ciebie nazwie zostanie utworzony we wskazanym miejscu (domyślnie jest to folder Dokumenty). W celu jego otwarcia będziesz musiał wpisać ustawione wcześniej hasło. Katalog zamontuje się w ten sam sposób, jak zewnętrzna pamięć masowa.

Po zakończeniu pracy z plikami w katalogu możesz go wysunąć, aby zabezpieczyć swoje dane.